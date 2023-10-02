عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية إسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭)‬‮

‬أمس‭ ‬عن‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬المستوطنين‭ ‬اقتحموا‭ ‬باحات‭ ‬الأقصى‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مجموعات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬باب‭ ‬المغاربة،‭ ‬وأدَّوا‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬في‭ ‬باحاته،‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬‮«‬العُرش‮»‬‭ ‬اليهودي‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬صدرت‭ ‬دعوات‭ ‬فلسطينية‭ ‬ومقدسية‭ ‬عديدة‭ ‬لشدّ‭ ‬الرحال‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬لمواجهة‭ ‬اقتحامات‭ ‬المستوطنين‭.‬

وأضاف‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجموعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‭ ‬تجولوا‭ ‬في‭ ‬أزقة‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة،‭ ‬وأدَّوا‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬عند‭ ‬أبواب‭ ‬الأقصى،‭ ‬وتحديدا‭ ‬عند‭ ‬بابي‭ ‬السلسلة‭ ‬والقطانين‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬القدس‭: ‬إن‭ ‬859‭ ‬متطرفاً‭ ‬اقتحموا‭ ‬المسجد‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مجموعات،‭ ‬ووسط‭ ‬حراسة‭ ‬ومرافقة‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬باب‭ ‬المغاربة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬602‭ ‬منهم‭ ‬اقتحموا‭ ‬المسجد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬و257‭ ‬بفترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الظهر‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المقتحمين‭ ‬عضو‭ ‬الكنيست‭ ‬إسحق‭ ‬كرايزر،‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬اليهودية‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭.‬

وأقام‭ ‬متطرفون‭ ‬طقوساً‭ ‬تلمودية‭ ‬خلال‭ ‬اقتحاماتهم‭ ‬للمسجد،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬أحد‭ ‬المتطرفين‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الصلاة‭ ‬أمام‭ ‬المسجد‭ ‬القبلي‭ ‬وجسمه‭ ‬موجه‭ ‬إلى‭ ‬قبّة‭ ‬الصخرة‭ ‬المشرفة‭.‬كما‭ ‬أدخل‭ ‬متطرفون‭ ‬أدوات‭ ‬تلمودية‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬الشرقية‭ ‬للمسجد‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو،‭ ‬نشرها‭ ‬مستوطنون،‭ ‬بعضهم‭ ‬يحملون‭ ‬‮«‬قرابين‭ ‬نباتية‮»‬‭ ‬من‭ ‬سعف‭ ‬النخيل،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬بإدخالها،‭ ‬فيما‭ ‬ارتدى‭ ‬آخرون‭ ‬‮«‬لباس‭ ‬الكهنة‮»‬‭.‬

وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬اقتحام‭ ‬الأقصى،‭ ‬أدى‭ ‬عشرات‭ ‬المستوطنين‭ ‬رقصات‭ ‬وطقوساً‭ ‬تلمودية‭ ‬عند‭ ‬باب‭ ‬السلسلة‭ ‬أحد‭ ‬أبواب‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬فيما‭ ‬اقتحم‭ ‬مستوطنون‭ ‬آخرون‭ ‬ساحة‭ ‬الغزالي‭ ‬الملاصقة‭ ‬للمسجد‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬القرابين‭ ‬النباتية‭.‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬880‭ ‬مستوطنا‭ ‬اقتحموا،‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مجموعات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬باب‭ ‬المغاربة،‭ ‬وأدَّوا‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬حاملين‭ ‬‮«‬قرابين‭ ‬نباتية‮»‬‭ ‬من‭ ‬سعف‭ ‬النخيل،‭ ‬بعد‭ ‬نجاحهم‭ ‬في‭ ‬إدخالها،‭ ‬فيما‭ ‬ارتدى‭ ‬آخرون‭ ‬‮«‬لباس‭ ‬الكهنة‮»‬‭ ‬الديني‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬الوكالة،‭ ‬‮«‬فرضت‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬عيد‭ ‬‮«‬العُرش‮»‬‭ ‬اليهودي،‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الوافدين‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬وأراضي‭ ‬الـ48،‭ ‬ودققت‭ ‬في‭ ‬هوياتهم‭ ‬واحتجزت‭ ‬بعضها‭ ‬عند‭ ‬بواباته‭ ‬الخارجية‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الوكالة،‭ ‬‮«‬تستمر‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬‮«‬العُرش‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وكثفت‭ ‬‮«‬منظمات‭ ‬الهيكل‮»‬‭ ‬المزعوم‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬دعواتها‭ ‬لزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬المستوطنين‭ ‬المقتحمين‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭.

‬وعيد‭ ‬‮«‬العُرش‮»‬‭ ‬هو‭ ‬المناسبة‭ ‬الثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬اليهودية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ويأتي‭ ‬بعد‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬العبرية‭ ‬الجديدة،‭ ‬و‮«‬يوم‭ ‬الغفران‮»‬‭.

‬وتقول‭ ‬الوكالة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاحتلال‮

‬يستغل‭ ‬الأعياد‭ ‬اليهودية‭ ‬للتنغيص‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬انتهاكات‭ ‬كبيرة‭ ‬تمارسها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬الحصار،‭ ‬وتشديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬الحواجز،‭ ‬وإعاقة‭ ‬وصول‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة،‭ ‬حيث‭ ‬دعت‭ ‬جماعات‭ ‬يمينية‭ ‬يهودية‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الاقتحامات‭ ‬للمسجد‭ ‬لمناسبة‭ ‬تلك‭ ‬الأعياد‮»‬‭.‬