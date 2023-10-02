تركيا ترد على هجوم أنقرة بضربات جوية في شمال العراق ومداهمات في الداخل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفجر‭ ‬مهاجمان‭ ‬قنبلة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭. ‬وقتل‭ ‬المهاجمان‭ ‬وأصيب‭ ‬شرطيان‭. ‬وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تدمير‭ ‬20‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬من‭ ‬كهوف‭ ‬ومخابئ‭ ‬وملاجئ‭ ‬ومستودعات‭ ‬تستخدمها‭ ‬المنظمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬الانفصالية‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تحييد‮»‬‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬وهو‭ ‬تعبير‭ ‬يشير‭ ‬عادة‭ ‬إلى‭ ‬القتل‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متينا‭ ‬وهاكورك‭ ‬وقنديل‭ ‬وجرة‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭.‬

وصعدت‭ ‬تركيا‭ ‬عملها‭ ‬العسكري‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬تتم‭ ‬بموجب‭ ‬حق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬بحسب‭ ‬المادة‭ ‬51‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتصنف‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭. ‬وحمل‭ ‬الحزب‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬وأودى‭ ‬الصراع‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألفا‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬التقطتها‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬سيارة‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬البوابة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُسرع‭ ‬أحد‭ ‬راكبيها‭ ‬نحو‭ ‬المبنى‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬ويحدث‭ ‬الانفجار‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬الشخص‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الشارع‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬قايا‭ ‬إن‭ ‬الانفجار‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أحد‭ ‬المهاجمين‭ ‬بينما‭ ‬قتلت‭ ‬السلطات‭ ‬هناك‭ ‬المهاجم‭ ‬الآخر‭. ‬ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬بوسط‭ ‬أنقرة‭ ‬يضم‭ ‬مباني‭ ‬وزارية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬قبيل‭ ‬بدء‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الجديدة‭. ‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬أحد‭ ‬المهاجمين‭ ‬بأنه‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬والعمل‭ ‬مستمر‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬الآخر،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬متفجرات‭ ‬وقنابل‭ ‬يدوية‭ ‬وقاذفة‭ ‬صواريخ‭ ‬ومدافع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الهجوم‭. ‬وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهاجمين‭ ‬سرقا‭ ‬السيارة‭ ‬وقتلا‭ ‬سائقها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قيصري‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬260‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬أنقرة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬اعتقلت‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬في‭ ‬مداهمات‭ ‬استهدفت‭ ‬مشتبهين‭ ‬مرتبطين‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى‭. ‬وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬قايا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المعتقلين‭ ‬أحد‭ ‬المتحدثين‭ ‬المحليين‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬ورؤساء‭ ‬مناطق‭ ‬لحزب‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‭ ‬موال‭ ‬للأكراد‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬قيامهم‭ ‬بجمع‭ ‬مساعدات‭ ‬وتوفير‭ ‬مأوى‭ ‬لأعضاء‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬وكالة‭ ‬فرات‭ ‬للأنباء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وهي‭ ‬وكالة‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كتيبة‭ (‬الخالدون‭) ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬نفذت‭ ‬الهجوم‭. ‬والانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬أتاتورك‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬عندما‭ ‬اجتاحت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬المدن‭ ‬التركية‭ ‬تبناها‭ ‬مسلحون‭ ‬أكراد‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وجماعات‭ ‬أخرى‭. ‬ونفذت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وشمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬مسلحين‭ ‬أكراد‭.‬