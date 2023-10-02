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فرار جماعي من بلدة بوسط السودان إثر تعرضها لهجوم من الدعم السريع

10/2/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شمال‭ ‬كردفان‭ (‬السودان‭) ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬فرّ‭ ‬آلاف‭ ‬السودانيين‭ ‬هم‭ ‬سكان‭ ‬بلدة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬ولايتين‭ ‬بوسط‭ ‬السودان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هاجمتهم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬استولت‭ ‬على‭ ‬حامية‭ ‬للجيش،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬وأفاد‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الفارين‭ ‬عن‭ ‬هروب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬بلدة‭ ‬ود‭ ‬عشانا‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬بولاية‭ ‬شمال‭ ‬كردفان‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬ولاية‭ ‬النيل‭ ‬الأبيض‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هاجمتها‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عربة‭ ‬‮«‬لاندكروزر‮»‬‭ ‬مسلحة‭. ‬وقال‭ ‬السوداني‭ ‬الطيب‭ ‬عبد‭ ‬الباقي‭ ‬الذي‭ ‬فرّ‭ ‬مع‭ ‬أسرته‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬العديداب‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬شمالا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬عشنا‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الرعب‭... ‬قتل‭ ‬جاري‭ ‬وابن‭ ‬عمي‭ ‬بسبب‭ ‬الرصاص‭ ‬العشوائي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬فقدنا‭ ‬حيواناتنا‭ ‬والمعدات‭ ‬التي‭ ‬نستجلب‭ ‬بها‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‮»‬‭.
‬وأوضح‭ ‬عبد‭ ‬الباقي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬كانت‭ ‬هادئة‭ ‬حتى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عند‭ ‬وصول‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬أقامت‭ ‬غرب‭ ‬البلدة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬تحرك‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬أم‭ ‬روابة‭ (‬ولاية‭ ‬شمال‭ ‬كردفان‭) ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‭ ‬وهاجم‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬ثم‭ ‬استباح‮»‬‭ ‬بلدة‭ ‬ود‭ ‬عشانا‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أكدت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حامية‭ ‬منطقة‭ ‬ود‭ ‬عشانا‭ ‬بولاية‭ ‬شمال‭ ‬كردفان‭ ‬وهي‭ ‬آخر‭ ‬حامية‭ ‬حدودية‭ ‬للفلول‭ ‬مع‭ ‬ولاية‭ ‬النيل‭ ‬الأبيض‮»‬‭.
‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬الباقي‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬حاليا‭ ‬بقرية‭ ‬العديداب‭ ‬بمنزل‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬أسر‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الفارين‭ ‬‮«‬انسحب‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬تندلتي‭ ‬بولاية‭ ‬النيل‭ ‬الأبيض‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬35‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬ود‭ ‬عشانا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬جثث‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬موظفو‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للتعرف‭ ‬عليها‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬باتت‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬سودانية‭ ‬تواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الجثث‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬وقال‭ ‬أحمد‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الفارين‭ ‬وصاحب‭ ‬متجر‭ ‬بسوق‭ ‬ود‭ ‬عشانا‭ ‬‮«‬تم‭ ‬نهب‭ ‬السوق‭ ‬تماما‭ ‬ولم‭ ‬نخرج‭ ‬إلا‭ ‬بما‭ ‬علينا‭ ‬من‭ ‬ثياب‮»‬‭.
‬وتكدست‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬قرية‭ ‬العديداب‭ ‬عشرات‭ ‬الأسر‭ ‬الفارة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تحمل‭ ‬معها‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬وهي‭ ‬تعتمد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬أهالي‭ ‬القرية‭ ‬من‭ ‬مساعدات‭.‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬تركزت‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وإقليم‭ ‬دارفور‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬7500‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬435‭ ‬طفلًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬أكليد‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬يرجّح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أقلّ‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬الفعلي‭ ‬للنزاع‭.‬

واشتعلت‭ ‬الحرب‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نائبا‭ ‬له‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭.‬

وحتى‭ ‬الآن‭ ‬فشلت‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬أطراف‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭.‬

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