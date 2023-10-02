فرار جماعي من بلدة بوسط السودان إثر تعرضها لهجوم من الدعم السريع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬تركزت‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وإقليم‭ ‬دارفور‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬7500‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬435‭ ‬طفلًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬أكليد‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬يرجّح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أقلّ‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬الفعلي‭ ‬للنزاع‭.‬

واشتعلت‭ ‬الحرب‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نائبا‭ ‬له‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭.‬

وحتى‭ ‬الآن‭ ‬فشلت‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬أطراف‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭.‬