Tuesday, 03 October 2023 05:29 GMT

النائب مريم الظاعن:العلاقات البحرينية البريطانية تعزز الأمن وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي

10/2/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬دوق‭ ‬إدنبره‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرا‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬حيث‭ ‬تستند‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬وتربطهما‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬متينة‭ ‬متميزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬التعاون‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقالت‭ ‬الظاعن‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حرصا‭ ‬متبادلا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬وتنميتها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وفتح‭ ‬مجالات‭ ‬أرحب‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بشتى‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتنافسيتها،‭ ‬ووضعها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الوجهات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الجاذبة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبريطانيا‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬مطرداً،‭ ‬وهناك‭ ‬مساع‭ ‬مستمرة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬وأثر‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬العلاقة‭ ‬المطردة‭ ‬بين‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستقرار‭ ‬السياسي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توافر‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬للأعمال،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الاستثمار،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

ونوهت‭ ‬الظاعن‭ ‬بأهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬التنموية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬والعلوم‭ ‬والمعرفة‭ ‬والثقافة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أثبتت‭ ‬قدراتها‭ ‬وكفاءتها،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬توافر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المطلوب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬عمل‭ ‬الشرطة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أمن‭ ‬الحدود،‭ ‬وسبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬منوهة‭ ‬بدور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة‭.‬

MENAFN02102023000055011008ID1107176558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث