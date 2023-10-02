النائب مريم الظاعن:العلاقات البحرينية البريطانية تعزز الأمن وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الظاعن‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حرصا‭ ‬متبادلا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬وتنميتها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وفتح‭ ‬مجالات‭ ‬أرحب‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بشتى‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتنافسيتها،‭ ‬ووضعها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الوجهات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الجاذبة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبريطانيا‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬مطرداً،‭ ‬وهناك‭ ‬مساع‭ ‬مستمرة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬وأثر‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬العلاقة‭ ‬المطردة‭ ‬بين‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستقرار‭ ‬السياسي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توافر‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬للأعمال،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الاستثمار،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

ونوهت‭ ‬الظاعن‭ ‬بأهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬التنموية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬والعلوم‭ ‬والمعرفة‭ ‬والثقافة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أثبتت‭ ‬قدراتها‭ ‬وكفاءتها،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬توافر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المطلوب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬عمل‭ ‬الشرطة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أمن‭ ‬الحدود،‭ ‬وسبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬منوهة‭ ‬بدور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة‭.‬