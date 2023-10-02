الأوقاف الجعفرية تتابع خطة بناء مشاريع الجوامع والمساجد للمدن الإسكانية الجديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس الأوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح أن دور العبادة تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقد أثرى عهد جلالته الزاهر مسيرة تشييد الجوامع والمساجد بمملكة البحرين.
واطلع الصالح خلال الاجتماع التنسيقي لمتابعة سير مشاريع الإدارة في المدن الإسكانية الجديدة على خطة المشاريع المقدمة من الإدارة والمزمع تنفيذها على عدة مراحل خلال الفترة المقبلة على الأراضي المخصصة للإدارة وذلك ضمن خطة تراعي احتياجات المناطق الإسكانية الجديدة تبعًا للتخطيط المعتمد.
وأكد رئيس الأوقاف الجعفرية أنّ الإدارة تقوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمتابعة من سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وبالتنسيق والتعاون مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص.
وأشار إلى أن الخطة العامة للإدارة ووفقاً للمواقع المخصصة من الدولة، تشمل عدداً من المشاريع المهمة في كل من مدينة سلمان ومدينة شرق سترة ومشروع ضاحية الرملي الإسكاني فضلاً عن المناطق الإسكانية الجديدة بما يلبي احتياجات الأهالي وحسب المخططات العامة للمشاريع، لافتاً إلى أن مجلس الأوقاف الجعفرية أقر من حيث المبدأ تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لعدد من المشاريع، فيما يجري التنسيق مع المتبرعين الكرام وأهل الخير الراغبين في تشييد بيوت الله سبحانه بما يعكس الروح الطيبة والإيمانية المتأصلة فيهم.
من جانبه استعرض مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس محمد جعفر الحسيني خطة مشاريع الجوامع والمساجد والمواقع المخصصة للمآتم، مشيراً إلى أنّ الإدارة استكملت وضع التصاميم المبدئية والتفصيلية لعدد من دور العبادة بالمدن الحديثة، فيما جار العمل على المشاريع الأخرى ومتابعة التراخيص اللازمة تمهيداً لبدء التنفيذ.
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