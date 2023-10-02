Tuesday, 03 October 2023 05:29 GMT

الأوقاف الجعفرية تتابع خطة بناء مشاريع الجوامع والمساجد للمدن الإسكانية الجديدة

10/2/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وقد‭ ‬أثرى‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬الزاهر‭ ‬مسيرة‭ ‬تشييد‭ ‬الجوامع‭ ‬والمساجد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واطلع‭ ‬الصالح‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬لمتابعة‭ ‬سير‭ ‬مشاريع‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬المشاريع‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬والمزمع‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬المخصصة‭ ‬للإدارة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬تراعي‭ ‬احتياجات‭ ‬المناطق‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬تبعًا‭ ‬للتخطيط‭ ‬المعتمد‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬أنّ‭ ‬الإدارة‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بمتابعة‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالتراخيص‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬العامة‭ ‬للإدارة‭ ‬ووفقاً‭ ‬للمواقع‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬تشمل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ومدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬ومشروع‭ ‬ضاحية‭ ‬الرملي‭ ‬الإسكاني‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬وحسب‭ ‬المخططات‭ ‬العامة‭ ‬للمشاريع،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬أقر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬تخصيص‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع،‭ ‬فيما‭ ‬يجري‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المتبرعين‭ ‬الكرام‭ ‬وأهل‭ ‬الخير‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تشييد‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الروح‭ ‬الطيبة‭ ‬والإيمانية‭ ‬المتأصلة‭ ‬فيهم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬استعرض‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬الحسيني‭ ‬خطة‭ ‬مشاريع‭ ‬الجوامع‭ ‬والمساجد‭ ‬والمواقع‭ ‬المخصصة‭ ‬للمآتم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الإدارة‭ ‬استكملت‭ ‬وضع‭ ‬التصاميم‭ ‬المبدئية‭ ‬والتفصيلية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬بالمدن‭ ‬الحديثة،‭ ‬فيما‭ ‬جار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬ومتابعة‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لبدء‭ ‬التنفيذ‭. ‬

MENAFN02102023000055011008ID1107176557

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث