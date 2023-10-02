الأوقاف الجعفرية تتابع خطة بناء مشاريع الجوامع والمساجد للمدن الإسكانية الجديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واطلع‭ ‬الصالح‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬لمتابعة‭ ‬سير‭ ‬مشاريع‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬المشاريع‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬والمزمع‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬المخصصة‭ ‬للإدارة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬تراعي‭ ‬احتياجات‭ ‬المناطق‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬تبعًا‭ ‬للتخطيط‭ ‬المعتمد‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬أنّ‭ ‬الإدارة‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بمتابعة‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالتراخيص‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬العامة‭ ‬للإدارة‭ ‬ووفقاً‭ ‬للمواقع‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬تشمل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ومدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬ومشروع‭ ‬ضاحية‭ ‬الرملي‭ ‬الإسكاني‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬وحسب‭ ‬المخططات‭ ‬العامة‭ ‬للمشاريع،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬أقر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬تخصيص‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع،‭ ‬فيما‭ ‬يجري‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المتبرعين‭ ‬الكرام‭ ‬وأهل‭ ‬الخير‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تشييد‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الروح‭ ‬الطيبة‭ ‬والإيمانية‭ ‬المتأصلة‭ ‬فيهم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬استعرض‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬الحسيني‭ ‬خطة‭ ‬مشاريع‭ ‬الجوامع‭ ‬والمساجد‭ ‬والمواقع‭ ‬المخصصة‭ ‬للمآتم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الإدارة‭ ‬استكملت‭ ‬وضع‭ ‬التصاميم‭ ‬المبدئية‭ ‬والتفصيلية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬بالمدن‭ ‬الحديثة،‭ ‬فيما‭ ‬جار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬ومتابعة‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لبدء‭ ‬التنفيذ‭. ‬