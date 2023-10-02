وزير البلديات يحضر افتتاح معرض إكسبو قطر الدولي للبستنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬بتنظيم‭ (‬إكسبو‭ ‬قطر‭) ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬فعالياته‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬واصفاً‭ ‬إياه‭ ‬بالفرصة‭ ‬الهامة‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬لأهم‭ ‬الأفكار‭ ‬والتجارب‭ ‬والتقنيات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬أن‭ ‬شعار‭ ‬معرض‭ ‬إكسبو‭ ‬2023‭ ‬الدوحة‭ (‬صحراء‭ ‬خضراء‭.. ‬بيئة‭ ‬أفضل‭) ‬يعكس‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬التصحر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬لمشاكل‭ ‬البيئة‭ ‬وتحديات‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتقديم‭ ‬مساهمات‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬إكسبو‭ ‬2023‭ ‬الدوحة‭ ‬للبستنة‭ ‬سيكون‭ ‬محفزاً‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الدولية‭ ‬وإطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬المعنية‭ ‬بوضع‭ ‬حلول‭ ‬ومخرجات‭ ‬بيئية‭ ‬مفيدة‭ ‬كإرث‭ ‬للبشرية‭ ‬وفرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخضراء‭ ‬والرياضة‭ ‬وصحة‭ ‬الإنسان‭ ‬ورفاهيته‭.‬

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬معرض‭ ‬اكسبو‭ ‬قطر‭ ‬الدولي‭ ‬للبستنة‭ ‬2023‭ ‬وما‭ ‬احتواه‭ ‬من‭ ‬افكار‭ ‬ابداعية‭ ‬وتقنيات‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البستنة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المعرض‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬استضافته‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭. ‬