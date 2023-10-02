وزير البلديات يحضر افتتاح معرض إكسبو قطر الدولي للبستنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك المهندس وائل بن ناصر المبارك في حفل افتتاح المعرض العالمي للبستنة 2023 (اكسبو الدوحة) المقام في دولة قطر الشقيقة.
وأشاد الوزير المبارك بتنظيم (إكسبو قطر) الذي افتتح فعالياته سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة، واصفاً إياه بالفرصة الهامة لما يمثله هذا التجمع من استقطاب لأهم الأفكار والتجارب والتقنيات العالمية التي تعزز من التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير المبارك أن شعار معرض إكسبو 2023 الدوحة (صحراء خضراء.. بيئة أفضل) يعكس الهدف في وضع الحلول للحد من ظاهرة التصحر من أجل التصدي لمشاكل البيئة وتحديات الاستدامة وتقديم مساهمات فاعلة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.
وتابع أن إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سيكون محفزاً للاستثمارات الدولية وإطلاق المبادرات المعنية بوضع حلول ومخرجات بيئية مفيدة كإرث للبشرية وفرصة لتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الطبيعة الخضراء والرياضة وصحة الإنسان ورفاهيته.
وأشاد الوزير المبارك بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه دولة قطر الشقيقة في مختلف المجالات، والنجاح الذي حققته في استضافة وتنظيم معرض اكسبو قطر الدولي للبستنة 2023 وما احتواه من افكار ابداعية وتقنيات حديثة في مجال البستنة، معرباً عن تمنياته لدولة قطر بالتوفيق في تحقيق أهداف المعرض طوال مدة استضافته في الدوحة.
MENAFN02102023000055011008ID1107176556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.