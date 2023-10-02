Tuesday, 03 October 2023 05:29 GMT

وزير البلديات يحضر افتتاح معرض إكسبو قطر الدولي للبستنة

10/2/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬العالمي‭ ‬للبستنة‭ ‬2023‭ (‬اكسبو‭ ‬الدوحة‭) ‬المقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬بتنظيم‭ (‬إكسبو‭ ‬قطر‭) ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬فعالياته‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬واصفاً‭ ‬إياه‭ ‬بالفرصة‭ ‬الهامة‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬لأهم‭ ‬الأفكار‭ ‬والتجارب‭ ‬والتقنيات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬أن‭ ‬شعار‭ ‬معرض‭ ‬إكسبو‭ ‬2023‭ ‬الدوحة‭ (‬صحراء‭ ‬خضراء‭.. ‬بيئة‭ ‬أفضل‭) ‬يعكس‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬التصحر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬لمشاكل‭ ‬البيئة‭ ‬وتحديات‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتقديم‭ ‬مساهمات‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬إكسبو‭ ‬2023‭ ‬الدوحة‭ ‬للبستنة‭ ‬سيكون‭ ‬محفزاً‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الدولية‭ ‬وإطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬المعنية‭ ‬بوضع‭ ‬حلول‭ ‬ومخرجات‭ ‬بيئية‭ ‬مفيدة‭ ‬كإرث‭ ‬للبشرية‭ ‬وفرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخضراء‭ ‬والرياضة‭ ‬وصحة‭ ‬الإنسان‭ ‬ورفاهيته‭.‬

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬معرض‭ ‬اكسبو‭ ‬قطر‭ ‬الدولي‭ ‬للبستنة‭ ‬2023‭ ‬وما‭ ‬احتواه‭ ‬من‭ ‬افكار‭ ‬ابداعية‭ ‬وتقنيات‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البستنة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المعرض‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬استضافته‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭. ‬

MENAFN02102023000055011008ID1107176556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث