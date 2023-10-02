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ندوة حول ((ما وراء اتفاقية التجارة الحرة تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والخليج وفهم التحول الإقليمي))

10/2/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتنظيم‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومعهد‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬للتغيير‭ ‬العالمي‭ ‬البريطاني،‭ ‬شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬النقاشية‭ ‬المعنونة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬وراء‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬ ‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والخليج‭ ‬وفهم‭ ‬التحول‭ ‬الإقليمي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرئيسي‭ ‬لانعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬النائب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني،‭ ‬الدكتور‭ ‬ليام‭ ‬فوكس،‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السابق‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬بريطانيا‭ ‬العالمية‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬البريطانية،‭ ‬والبروفسور‭ ‬نظيم‭ ‬إبراهيم،‭ ‬أستاذ‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التابع‭ ‬للكلية‭ ‬الحربية‭ ‬للجيش‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬نيولاينز‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬والسياسة‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬والسيدة‭ ‬تشارلوت‭ ‬ليزلي،‭ ‬مدير‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬ CMEC ‭).‬

حيث‭ ‬افتتح‭ ‬الندوة‭ ‬بكلمة‭ ‬تطرق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬إيجابية‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬4‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬مضيفًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬تحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬بين‭ ‬أكبر‭ ‬عشرة‭ ‬أسواق‭ ‬عالمية،‭ ‬وأن‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬العشرين‭ ‬دولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمي،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتنوعة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭.‬

وعلى‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعتبر‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬وسوء‭ ‬الفهم‭ ‬تثبت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تجربة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وفرصا‭ ‬سانحة‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬ليام‭ ‬فوكس،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬عبر‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬شهدت‭ ‬تغيرًا‭ ‬سياسيًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية‭.‬

في‭ ‬حين،‭ ‬أكد‭ ‬البروفسور‭ ‬نظيم‭ ‬إبراهيم،‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬هي‭ ‬بوابة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬الاندو‭ ‬ ‭ ‬باسيفيك،‭ ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬الأكثر‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬سجل‭ ‬نسبة‭ ‬7 % ‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬للخطط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشارت‭ ‬تشارلوت‭ ‬ليزلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أجندات‭ ‬الإصلاح‭ ‬الطموحة‭ ‬للغاية‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬للطموحات‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهي‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬منطقة‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارًا‭ ‬وسلامًا‭ ‬مع‭ ‬إنشاء‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬صناعات‭ ‬المنطقة‭ ‬مثل‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬والمدن‭ ‬الذكية‭ ‬والطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬تعزيزها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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