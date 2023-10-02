مجلس الوزراء: شهداء الوطن سيظلون ماثلين في الذاكرة الوطنية

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2% نموا في الاقتصاد البحريني خلال الربع الثاني من العام الجاري

اعتماد مواعيد إقفال الحسابات للسنة المالية 2023

‭ ‬ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬





في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رفع‭ ‬المجلس‭ ‬أصدق‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وإلى‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأسر‭ ‬وذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل‭ ‬والمرابطة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬أن‭ ‬يرحمهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬ويلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بمواقف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬وقوفها‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬سيظلون‭ ‬بعملهم‭ ‬البطولي‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭ ‬ماثلين‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الوطنية‭.‬

وبمناسبة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للانعقاد،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬التطلع‭ ‬للخطاب‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬سيتفضل‭ ‬بتوجيهه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لدى‭ ‬رعاية‭ ‬جلالته‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬الذي‭ ‬سيمثل‭ ‬نهجاً‭ ‬لمسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

بعدها‭ ‬وجه‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬المعلمين‭ ‬الذين‭ ‬يضطلعون‭ ‬بجهود‭ ‬مقدرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬وإعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بواجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬رسالة‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬الآتية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬حول‭ ‬اعتماد‭ ‬مواعيد‭ ‬إقفال‭ ‬الحسابات‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬مساهمات‭ ‬واشتراكات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬العمالية‭ ‬للعمال‭ ‬البحرينيين‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬دليل‭ ‬إعداد‭ ‬ودراسة‭ ‬وإبرام‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

5‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

ثم‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

1‭. ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬0‭% ‬مدعوما‭ ‬بنمو‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬2‭%‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬0‭%‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والبنك‭ ‬الوطني‭ ‬لجمهورية‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭.‬

بعدها‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يأتي‭:‬

1‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ78‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

2‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬بشأن‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬المعاصرة‭.‬

3‭. ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬واجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.‬

4‭. ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬الـ157‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬واليابان‭.‬

5‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ160‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭.‬

6‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للنقل‭ ‬المستدام‭.‬

7‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الصحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬والمؤتمر‭ ‬الـ86‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الصحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

8‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭.‬

9‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬يوم‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي‭ ‬2023‭.‬