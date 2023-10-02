مجلس الوزراء: شهداء الوطن سيظلون ماثلين في الذاكرة الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الحكومة حريصة على الاستمرار في تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين
2% نموا في الاقتصاد البحريني خلال الربع الثاني من العام الجاري
اعتماد مواعيد إقفال الحسابات للسنة المالية 2023
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع رفع المجلس أصدق التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أبناء مملكة البحرين وأسر وذوي الشهداء الذين استشهدوا خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعياً المولى أن يرحمهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، مشيداً في هذا الصدد بمواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي عبرت عن وقوفها مع مملكة البحرين، مؤكداً المجلس أن شهداء الوطن سيظلون بعملهم البطولي في ميدان العزة والكرامة ماثلين في الذاكرة الوطنية.
وبمناسبة الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، فقد أكد مجلس الوزراء التطلع للخطاب السامي الذي سيتفضل بتوجيهه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لدى رعاية جلالته افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، الذي سيمثل نهجاً لمسارات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق التطلعات المشتركة من أجل الوطن والمواطن.
بعدها وجه مجلس الوزراء بمناسبة يوم المعلم العالمي الشكر والتقدير لجميع المعلمين الذين يضطلعون بجهود مقدرة في دعم المسيرة التعليمية وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في الاضطلاع بواجبهم الوطني في حمل رسالة العلم والمعرفة.
بعد ذلك قرر المجلس ما يأتي:
أولاً: الموافقة على المذكرات الآتية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول اعتماد مواعيد إقفال الحسابات للسنة المالية 2023.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المنظمات الدولية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن إطار العمل بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل بشأن تقديم المساعدة الإدارية في الدعاوى العمالية للعمال البحرينيين.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول دليل إعداد ودراسة وإبرام مذكرات التفاهم لحكومة مملكة البحرين.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس ما يأتي:
1. التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2023، الذي أظهر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.0% مدعوما بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.2%، بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%، وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي والبنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان في مجال التعاون المالي.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يأتي:
1. المشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2. المشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات بشأن التحديات التنموية المعاصرة.
3. نتائج الاجتماع الثاني للجنة التنسيق السياسي واجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني.
4. اجتماع الدورة الـ157 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون واليابان.
5. المشاركة في أعمال الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
6. المشاركة في المنتدى العالمي للنقل المستدام.
7. نتائج المشاركة في الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والمؤتمر الـ86 لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.
8. نتائج المشاركة في منتدى الإعلام العربي.
9. نتائج المشاركة في فعالية يوم السياحة العالمي 2023.
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