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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ألمانيا بذكرى يوم الوحدة

10/2/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فرانك‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬رئيـس‭ ‬جمهوريـة‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الألمانية،‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

وبعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فرانك‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الألمانية،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬أولاف‭ ‬شولتز‭ ‬مستشار‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭.‬

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