الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ألمانيا بذكرى يوم الوحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فرانك‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الألمانية،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬أولاف‭ ‬شولتز‭ ‬مستشار‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭.‬