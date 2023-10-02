الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ألمانيا بذكرى يوم الوحدة

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- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيـس جمهوريـة ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد أولاف شولتز مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية.
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