الملك يبحث هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني العلاقات الأخوية الراسخة بين البحرين والأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، اتصالا هاتفيا، من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني لجلالة الملك المعظم عن خالص تعازيه ومواساته باستشهاد عدد من رجال قوة الواجب بقوة دفاع البحرين أثناء تأديتهم للواجب الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، داعيا الله عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب المقدس بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين من منتسبي قوة دفاع البحرين الباسلة بالشفاء العاجل.
وعبر جلالة الملك المعظم عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك عبد الله الثاني على صادق العزاء والمواساة.
كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين والتي تشكل نموذجاً متميزاً ومثالاً يحتذى به للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك.
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