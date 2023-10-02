الملك يبحث هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني العلاقات الأخوية الراسخة بين البحرين والأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬باستشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أثناء‭ ‬تأديتهم‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬المقدس‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الباسلة‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

‭ ‬وعبر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬صادق‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬نموذجاً‭ ‬متميزاً‭ ‬ومثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬الذين‭ ‬تربطهم‭ ‬روابط‭ ‬الأخوة‭ ‬ووحدة‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك‭. ‬