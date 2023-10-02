ورشة عمل حول التوجيه القياسي للاعتماد (ASOP)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ASOP

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬الهيئة‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬السعودي‭ ‬يأتي‭ ‬امتدادا‭ ‬لعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬التوجيه‭ ‬القياسي‭ ‬للاعتماد‭ (‬ ASOP ‭) ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬تقدم‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬تكرس‭ ‬جهودها‭ ‬لضمان‭ ‬تلبية‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمعايير‭ ‬اللازمة،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬سوف‭ ‬تطلق‭ ‬برنامجاً‭ ‬تعليمياً‭ ‬وتدريبياً‭ ‬شاملاً‭ ‬مصممًا‭ ‬لجميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬تعليمية‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬ VO ‭.‬3‮»‬‭ ‬من‭ ‬الأدلة‭ ‬القياسية‭ ‬للاعتماد‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مارس‭.‬

وأكدت‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬سوف‭ ‬يتخللها‭ ‬شرح‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬المعايير‭ ‬والسياسات‭ ‬للاعتماد‭ ‬وعملية‭ ‬المسح‭ ‬بالتفصيل‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬انها‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬محاضرين‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السعودي‭ ‬لاعتماد‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬وهما‭ ‬الدكتورة‭ ‬نهلة‭ ‬عبدالقادر‭ ‬مستشارة‭ ‬اعتماد‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وجمال‭ ‬الشعار‭ ‬المدقق‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاعتمادات‭ ‬المدربين‭ ‬المعتمدين‭.‬