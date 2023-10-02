ورشة عمل حول التوجيه القياسي للاعتماد (ASOP)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، تستعد الهيئة بالتعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وأديوكيشن بلاس لتنظيم ورشة عمل خاصة عن برنامج التوجيه القياسي للاعتماد (
ASOP )
يومي 14 و15 أكتوبر.
وأكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن التعاون الذي يجمع الهيئة مع المركز السعودي يأتي امتدادا لعمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، موضحةً أن برنامج التوجيه القياسي للاعتماد ( ASOP ) خطوة نحو مواصلة تقدم القطاع الطبي في مملكة البحرين خصوصا أن «نهرا» تكرس جهودها لضمان تلبية الخدمات الصحية في مملكة البحرين للمعايير اللازمة، مبينة أن الهيئة سوف تطلق برنامجاً تعليمياً وتدريبياً شاملاً مصممًا لجميع المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير فرص تعليمية إضافية في الإصدار الثاني « VO .3» من الأدلة القياسية للاعتماد الصادرة في 23 مارس.
وأكدت الجلاهمة أن الورشة سوف يتخللها شرح كامل عن المعايير والسياسات للاعتماد وعملية المسح بالتفصيل خصوصا أن انها تشهد مشاركة محاضرين من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وهما الدكتورة نهلة عبدالقادر مستشارة اعتماد الرعاية الصحية وجمال الشعار المدقق الرئيسي لاعتمادات المدربين المعتمدين.
MENAFN02102023000055011008ID1107176549
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.