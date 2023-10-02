تجار: لا زيادة في أسعار المنتجات الغذائية المدعومة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الأمين: 94 سلعة أساسية مدعومة من الحكومة أسهمت في استمرارية الانضباط داخل السوق المحلي

فتح أسواق جديدة لجلب السلع الغذائية الحل الأمثل لمجابهة موجات التضخم

رشاد زينل: استقرار أسعار السلع في السوق المحلي على الرغم من الزيادات في معظم دول العالم

أجمع‭ ‬تجار‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المدعومة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬ستظل‭ ‬ثابتة‭ ‬ومستقرة‭ ‬ولا‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬زيادتها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬العالمي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يمر‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬الموجات‭ ‬التضخمية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعقود‭ ‬السابقة‭ ‬بما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬ارتفاعات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬كبرى‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والتي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬داخل‭ ‬بلدانها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قدراتها‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الغذائية‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬94‭ ‬سلعة‭ ‬أساسية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬الانضباط‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬تلبية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المستهلكين‭ ‬ومن‭ ‬أبزرها‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بدعم‭ ‬حكومي‭ ‬بهدف‭ ‬توفيرها‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬المواطنين‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬أسعارها‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬زيادة‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشددين‭ ‬أن‭ ‬التصدي‭ ‬لارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬ووضع‭ ‬اختيارات‭ ‬كثيرة‭ ‬أمام‭ ‬المستهلك‭ ‬للسلعة‭ ‬الواحدة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬ضبط‭ ‬الأسعار‭ ‬ومجابهة‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفعة‭ ‬عالميا‭.‬











ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬خالد‭ ‬الأمين‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬شريك‭ ‬رئيسي‭ ‬ومؤثر‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وخطط‭ ‬الحكومة‭ ‬نحو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬المعدلات‭ ‬التنموية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬المدعومة‭ ‬ثابتة‭ ‬ولا‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بفضل‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمستوى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمواطنين‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬ومتعددة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬خيار‭ ‬أمثل‭ ‬لكبح‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬ومواجهة‭ ‬موجات‭ ‬التضخم‭ ‬العالمي‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تعدد‭ ‬السلع‭ ‬أمام‭ ‬المستهلكين‭ ‬وخلق‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬أمامهم،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬محاولات‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬انضباطية‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الأسعار‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المغردين‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمية‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭ ‬ولا‭ ‬صحة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تحري‭ ‬الدقة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعلومات‭ ‬المتداولة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬المواطنين‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والتي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬زيادات‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬نتيجة‭ ‬موجات‭ ‬التضخم،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تزايدا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬وتأرجحها‭ ‬بين‭ ‬الارتفاع‭ ‬والانخفاض‭ ‬موضوع‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬التذبذبات‭ ‬العالمية‭ ‬لكن‭ ‬يكفينا‭ ‬توافرها‭ ‬وتوازن‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بما‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬السوق‭ ‬والسياسات‭ ‬المتوافق‭ ‬حولها‭ ‬في‭ ‬سلاسة‭ ‬توريدات‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بضمان‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬ومستدام‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رشاد‭ ‬زينل‭ ‬أن‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬المدعومة‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬نحو‭ ‬94‭ ‬سلعة‭ ‬غذائية‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أسعارها‭ ‬باستثناء‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬زيادة‭ ‬بسيطة‭ ‬نتيجة‭ ‬عوامل‭ ‬خارجية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسوق‭ ‬العالمي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الزيادات‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الزيادات‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬دخل‭ ‬المواطن،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬حكومي‭ ‬بما‭ ‬سمح‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬أسعارها‭ ‬بالمقارنة‭ ‬بزيادتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق‭ ‬المجاورة‭ ‬والعالمية‭ ‬جراء‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمي‭ ‬وتأثرها‭ ‬بجائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬والحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وطمأن‭ ‬زينل‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الزيادات‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وأنه‭ ‬يتم‭ ‬ضخ‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬لتوفير‭ ‬احتياجات‭ ‬المستهلكين‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬ومستدام،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬حرصت‭ ‬وبشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬زيادات‭ ‬سعرية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬السلع‭ ‬المدعومة‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بالاحتياجات‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بقية‭ ‬السلع‭ ‬تأتى‭ ‬في‭ ‬مرتبة‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الارتفاعات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬بموجة‭ ‬التضخم‭ ‬العالمي‭.‬

وثمن‭ ‬دور‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬أمام‭ ‬المستوردين‭ ‬البحرينيين‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعاونها‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الحكومي‭ ‬لإيجاد‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬الغذائية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الارتفاع‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حث‭ ‬المستوردين‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خيار‭ ‬أمام‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬السلعة‭ ‬الواحدة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬منظومة‭ ‬الأسعار‭ ‬وثباتها‭ ‬أمام‭ ‬موجات‭ ‬التضخم‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬مثل‭ ‬الهند‭ ‬التي‭ ‬حذرت‭ ‬تصدير‭ ‬السكر‭ ‬والأرز‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعره‭ ‬بالداخل‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬تاجر‭ ‬الأغذية‭ ‬رضا‭ ‬البستاني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالسوق‭ ‬المحلي‭ ‬مستقرة‭ ‬وأن‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬تحدث‭ ‬يسبقها‭ ‬دراسة‭ ‬مستفيضة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬محرفة‭ ‬ولا‭ ‬تمت‭ ‬بأي‭ ‬صلة‭ ‬للحقيقة‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬الانسياق‭ ‬وراء‭ ‬تلك‭ ‬الشائعات‭ ‬والفيصل‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬تعد‭ ‬الأنسب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستهلكين‭.

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وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأسعار‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬أوضح‭ ‬البستاني‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الألبان‭ ‬مستقرة‭ ‬حاليا‭ ‬بالسوق‭ ‬المحلي‭ ‬والشركات‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتقديم‭ ‬سلع‭ ‬متنوعة‭ ‬لصالح‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬العالمية‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬مجابهتها‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬لكبحها‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬زيادتها‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬يتمتع‭ ‬بوفرة‭ ‬في‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المدعومة‭ ‬ويشهد‭ ‬استقرارا‭ ‬في‭ ‬أسعارها‭ ‬بجانب‭ ‬تعدد‭ ‬نوعيات‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬الأخرى‭ ‬بما‭ ‬يفتح‭ ‬باب‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬التجار‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬المعروض‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعاره‭ ‬بشكل‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المستهلك‭ ‬البحريني‭.‬