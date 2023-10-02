موسكو: نرفض بشدة الادعاءات الزائفة حول تدخل مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى سلوفاكيا، أن السفارة الروسية ترفض بشكل قاطع الاتهامات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية.

وأعربت البعثة الدبلوماسية الروسية عن أسفها "لأنه لا تزال تتخذ خطوات في براتيسلافا لزيادة تدهور العلاقات التي كانت ودية بين البلدين، والتي تعاني فعلًا من أزمة عميقة، ويتم لعب "ورقة" مناهضة روسيا في الصراع السياسي الداخلي".

وعشية الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، أفادت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، نقلا عن رئيس الدائرة، سيرغي ناريشكين، أن "مزيدا من تدخل إدارة جو بايدن في الوضع السياسي الداخلي في سلوفاكيا حصل في الآونة الأخيرة، وهو يرتبط بالتحضير للانتخابات النيابية المبكرة".

