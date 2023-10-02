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الأمن التركي يعتقل 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

10/2/2023 3:16:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الأمن التركية 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وقال وزير الداخلية التركي في موقع "إكس"، اليوم الاثنين: "نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب، في إسطنبول تم اعتقال 20 مشتبها بهم".
وتم تنفيذ العمليات في اليوم التالي للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.
روسيا اليوم

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