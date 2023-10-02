الأمن التركي يعتقل 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الأمن التركية 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وقال وزير الداخلية التركي في موقع "إكس"، اليوم الاثنين: "نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب، في إسطنبول تم اعتقال 20 مشتبها بهم".
وتم تنفيذ العمليات في اليوم التالي للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.
روسيا اليوم
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