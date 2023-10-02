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إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

10/2/2023 3:16:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيبت 5 طالبات من مدرسة الكريمّة الثانوية في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، بحالات ضيق تنفس نتيجة لاستنشاقهن مبيدا حشريا.
وقال متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال تفقده حالة الطالبات بحضور مدير الشؤون التعليمية بتربية الأغوار الشمالية الدكتور موفق بني يونس، إن كوادر الدفاع المدني أسعفت الطالبات إلى مستشفى أبو عبيدة الجراح نتيجة لتعرضهن لاستنشاق مبيد حشري ثبت مصدره من إحدى المزارع المجاورة للمدرسة قام صاحبها برشه لغايات تعقيم التربة.
وأضاف أن الكشف المبدئي على المزرعة من قبل مختصين بمديرية زراعة اللواء، أظهر صلاحية المبيد الحشري للاستخدام الزراعي، لكن خطأ بطريقة الرش المفترض أن تكون أسفل المواد البلاستيكية المخصصة للزراعة، تسبب بانتشار رائحة المبيد الى المدرسة المجاورة .
وأكد الحوامدة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لضمان السلامة العامة لمجاوري المزرعة المذكورة.

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