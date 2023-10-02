الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بإن وزير الدفاع، غرانت شابس، استبعد خيار إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية.وذكر تقرير للصحفي البريطاني في "الغارديان" دان ساباف، نقلا عن وزير الدفاع البريطاني أن شابس: "استبعد في تصريحات على هامش مؤتمر (لحزب المحافظين) إرسال أي سفن تابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأسود لضمان نقل صادرات الحبوب الأوكرانية".

وفي وقت سابق، صرح شابس في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف، بأن بلاده تبحث "الدور الذي يمكن أن يلعبه أسطولها في حماية السفن التجارية من التدابير الروسية في البحر الأسود".

وذكر الصحفي دان ساباف أن "شابس رفض الالتزام بأي انفاقات جديدة لمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل، كتلك التي كان سلفه بن والاس قد دعا إلى تخصصيها لكييف بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني".