الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بإن وزير الدفاع، غرانت شابس، استبعد خيار إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية.
وذكر تقرير للصحفي البريطاني في "الغارديان" دان ساباف، نقلا عن وزير الدفاع البريطاني أن شابس: "استبعد في تصريحات على هامش مؤتمر (لحزب المحافظين) إرسال أي سفن تابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأسود لضمان نقل صادرات الحبوب الأوكرانية".
وفي وقت سابق، صرح شابس في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف، بأن بلاده تبحث "الدور الذي يمكن أن يلعبه أسطولها في حماية السفن التجارية من التدابير الروسية في البحر الأسود".
وذكر الصحفي دان ساباف أن "شابس رفض الالتزام بأي انفاقات جديدة لمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل، كتلك التي كان سلفه بن والاس قد دعا إلى تخصصيها لكييف بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني".
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