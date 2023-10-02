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مطالبة بتخصيص مقاعد الطب للطلبة المعيدين

10/2/2023 3:16:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طالب نواب في مذكرة نيابية تخصيص عدد من مقاعد الطب تحت مسمى الشواغر للطلبة المعيدين وأن يتم فرزها على أكثر من دفعة ورصد شواغرها لهم، على أن لا يقل عددها الإجمالي عن 350 مقعدًا.
وقال النواب، في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، إن العدد المطالب به، أقل من الذي تم تخصيصه للمعيدين في العام الماضي وما قبله.
كما طالبوا بطرح مقاعد الطب (التنافس) المستنكف عنها للطلاب المعيدين، وتجيير مقاعد الموازي من خلال طرح مقاعد الطب المستنكف عنها في البرنامج الموازي للطلبة المعيدين.




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