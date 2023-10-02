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إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

10/2/2023 3:16:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين إلى المحكمة حيث بدأت محاكمته المدنية مع اثنين من أبنائه بتهم الاحتيال والتي وصفها بأنها "مهزلة" فيما تهدد هذه القضية إمبراطوريته للأعمال في أوج حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وقال ترامب قبل الدخول الى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية) حيث ورد اسمه كشاهد "لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة".
هذه المحاكمة المدنية التي تمهد لماراتون قضائي والتي وصفها ترامب بأنها "مهزلة" يمكن أن تهدد إمبراطوريته الاقتصادية.
المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (منصبها يوازي وزيرة العدل ) أكدت أمام قصر العدل في مانهاتن أن "العدالة ستسود" متهمة الملياردير الجمهوري بممارسة "احتيال متكرر" وبأنه "غش".
وقالت "لا يهم مدى سلطتك او المال الذي تعتقد أنك تملكه، لا أحد فوق القانون".
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 آذار/مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

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