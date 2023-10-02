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كييف تدعو الاتحاد الأوروبي لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

10/2/2023 3:16:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الاتحاد الأوروبي إلى العمل على إيجاد أساس قانوني لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "اليوم شددت على ضرورة تكثيف العمل على صياغة إطار قانوني يسمح بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا. نحن نعلم أن هناك عددا من القضايا القانونية التي تحتاج إلى حل".
في منتصف سبتمبر، أشار المفوض الأوروبي، ديدييه ريندرز، إلى أن أصول المواطنين والشركات الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لا يمكن مصادرتها إلا بقرار من المحكمة، ودعا إلى تطوير قوانين أوروبية موحدة في هذا الصدد.

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