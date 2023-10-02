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الناطق الرسمي: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

10/2/2023 3:16:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الاتِّصال الحكومي مهنَّد المبيضين الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين، إن واجب الإعلام النقد والاعتراض بشكل إيجابي لتحسين أداء الحكومة، وتحدث عن ضرورة تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وضرورة وجود انسياب للمعلومات بدون أي لبس أو تأويل أو مخاوف.
وأكد أن الخط الساخن للاستفسار من الحكومة سيُفعل، وأضاف أن وسائل الإعلام ليس مطلوبا منها التصفيق حتى لو أنجزت الحكومة، ووصف وسائل الإعلام بـ"الشريك المسؤول".
وقال: "يجب أن نعظم الإنجاز ويجب أن نمارس النقد حين يتطلب أن يكون النقد بناء لتصحيح الأخطاء"، مضيفاً: "واجب الإعلام نقدي واعتراضي بشكل إيجابي لتحسين أداء الحكومة حتى يتحسس المسؤول ذاته عند وجود إعلام تقوم بالمساءلة".

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