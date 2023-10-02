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للتخلص من الصداع- تجنب تناول هذه الأطعمة

10/2/2023 3:16:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يرتبط الصداع بعوامل متعددة، ومنها النظام الغذائي، حيث يوجد بعض الأطعمة التي يجب على الأشخاص الحذر من تناولها إذا كانوا يعانون من الصداع، بحيث يشير الخبراء إلى أن تناولها يمكن أن يزيد من حدته.
أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالصداع


1- الأطعمة الغنية بمركب الهستامين


مركب الهستامين قد يتسبب في زيادة حالة الصداع لدى بعض الأشخاص.
تشمل هذه الأطعمة الفواكه المجففة، الباذنجان، الطماطم، الأفوكادو، الفواكه الحمضية، اللحوم المعالجة والمدخنة، السبانخ، الموز، الحبوب، الشوكولاتة، والمكسرات مثل الكاجو والفول السوداني.
2 - منتجات الألبان
بعض الأشخاص قد يكونون حساسين لمنتجات الألبان، وتناولها يمكن أن يسبب لهم الصداع.
وإذا كنت تعاني من حساسية للحليب أو منتجات الألبان، قد تحتاج إلى تجنبها.
3- المشروبات الغازية والكافيين
تحتوي المشروبات الغازية والكافيين على مادة تنشط الجهاز العصبي، وتزيد من فرص الصداع لدى بعض الأشخاص.
4- الأطعمة المحفوظة
بعض الأطعمة المحفوظة تحتوي على مواد حافظة قد تؤدي إلى الصداع لدى البعض.
5- الأطعمة الغنية بالصوديوم
تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم يمكن أن يزيد من احتمالية الصداع، لذا من الجيد مراقبة مستوى الصوديوم في النظام الغذائي.
6- الوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة
تحتوي هذه الأطعمة عادة على كميات كبيرة من الدهون والصوديوم والسكر، وتناولها بشكل مفرط يمكن أن يسبب الصداع.

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