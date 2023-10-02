Tuesday, 03 October 2023 12:10 GMT

ماذا يحدث لجسم مريض السكري عند تناول الرمان؟

10/2/2023 3:16:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعتبر الرمان من فواكه فصل الخريف التي تتميز بالعديد من العناصر الغذائية، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات اللازمة لصحة الجسم، خاصًة الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى السكري.
فاكهة الرمان لمرضى السكري


يعد الرمان من الفواكه منخفضة السكريات، حيث لا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر لدى المصابين بالسكري، فهو أحد الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فضلًا عن احتواء نصف كوب من بذور الرمان على ما يقارب 16 جرامًا من الكربوهيدرات المفيدة.
كما أظهرت بعض الدراسات أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الرمان، تساعد على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لكن استبعدت مراجعة أحدث ذلك.
كما أن عصير الرمان ومستخلصاته، تخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير ويحسن حساسية الأنسولين.
فوائد الرمان في علاج الأمراض المزمنة


العديد من الأبحاث أظهرت أن شرب عصير الرمان الطازج، يحسن نسبة السكر في الدم لدى بعض مرضى السكري، كما يحتوي قشر الرمان على مستويات عالية من المواد الكيميائية النباتية المختلفة التي تحسن من نسبة السكر في الدم.
كما أن العلاج باستخدام مستخلص الرمان يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

MENAFN02102023000208011052ID1107176202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث