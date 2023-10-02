ماذا يحدث لجسم مريض السكري عند تناول الرمان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعتبر الرمان من فواكه فصل الخريف التي تتميز بالعديد من العناصر الغذائية، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات اللازمة لصحة الجسم، خاصًة الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى السكري.فاكهة الرمان لمرضى السكري



يعد الرمان من الفواكه منخفضة السكريات، حيث لا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر لدى المصابين بالسكري، فهو أحد الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فضلًا عن احتواء نصف كوب من بذور الرمان على ما يقارب 16 جرامًا من الكربوهيدرات المفيدة.

كما أظهرت بعض الدراسات أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الرمان، تساعد على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لكن استبعدت مراجعة أحدث ذلك.

كما أن عصير الرمان ومستخلصاته، تخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير ويحسن حساسية الأنسولين.

فوائد الرمان في علاج الأمراض المزمنة



العديد من الأبحاث أظهرت أن شرب عصير الرمان الطازج، يحسن نسبة السكر في الدم لدى بعض مرضى السكري، كما يحتوي قشر الرمان على مستويات عالية من المواد الكيميائية النباتية المختلفة التي تحسن من نسبة السكر في الدم.

كما أن العلاج باستخدام مستخلص الرمان يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

