Tuesday, 03 October 2023 12:10 GMT

الاحتلال يعتقل مُسنا ويستولي على جراره الزراعي في دير استيا

10/2/2023 3:16:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مُسنا واستولت على جراره الزراعي، في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "القعدة" شمال بلدة دير استيا، واحتجزت عددا من المزارعين لعدة ساعات، قبل أن تعتقل المواطن المسن نائل محاريق (67 عاما) وتستولي على جراره الزراعي.

MENAFN02102023000205011050ID1107176196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث