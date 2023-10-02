الاحتلال يعتقل مُسنا ويستولي على جراره الزراعي في دير استيا
التاريخ
10/2/2023 3:16:01 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مُسنا واستولت على جراره الزراعي، في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت.
وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "القعدة" شمال بلدة دير استيا، واحتجزت عددا من المزارعين لعدة ساعات، قبل أن تعتقل المواطن المسن نائل محاريق (67 عاما) وتستولي على جراره الزراعي.
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