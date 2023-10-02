خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن
التاريخ
10/2/2023 3:15:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب بالاردن مساء اليوم الاثنين 30 قرشاً خلال التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 37.50 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.8 دينارا للشراء منهم.
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