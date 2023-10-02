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أرخص أسعار البنزين في العالم

10/2/2023 3:08:53 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تصدرت إيران دول العالم من حيث أرخص سعر للبنزين، حيث بلغ سعره حتى 25 سبتمبر الماضي 0.029 دولار للتر، حسب بيانات موقع "غلوبال بترول بريس".

وبعد إيران جاءت في المرتبة الثانية ليبيا بـ0.031 دولار للتر، ثم فنزويلا بـ0.035 دولار للتر، والجزائر رابعا بـ0.335 دولار للتر الواحد.

وجاءت تونس في المرتبة 22 بـ0.795 دولار للتر، فيما حلت المغرب في التصنيف 104 بتسعيرة وصلت إلى 1.509 دولار للتر.

أما روسيا فاحتلت المركز الـ15 بـ0.580 دولار للتر.

وفي ما يلي لائحة بترتيب الدول بناء على سعر البنزين الأرخص وفقا لبيانات موقع "غلوبال بترول بريس".

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