أمام محمد بن راشد .. قاضيان في محاكم مركز دبي المالي العالمي يؤديان اليمين القانونية



أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى اثنان من قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقاضيين الجديدين متمنيا سموه لهما التوفيق في مهامهما السامية، داعياً إياهم إلى العمل على تعزيز المنظومة القضائية للمركز، والحفاظ على المكانة المتميزة التي وصل إليها مركز دبي المالي العالمي ضمن أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وتعزيز ثقة المؤسسات العالمية في بيئته القانونية، وتأكيد فاعلية إسهام محاكم المركز في الفصل في القضايا والنزاعات المعروضة عليها ضمن إطار تحكمه الشفافية الكاملة والحياد التام، وبما يخدم البت القضائي السريع لتسوية النزاعات التجارية والمدنية، وفق أعلى المعايير القانونية الدولية.

وقد أدى كل من القاضي أندرو جيرارد موران، والقاضي رينيه لو ميير، اليمين القانونية قاضيين بمحكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي وأعربا عن سعادتهما بالانضمام إلى محاكم المركز وأشادا بمكانته المرموقة عالمياً، وأكدا حرصهما على القيام برسالتهما القانونية على أفضل وجه ممكن بما يخدم تأكيد قيمة محاكم المركز مرجعية قضائية رئيسية على مستوى المنطقة والعالم.

حضر أداء اليمين القانونية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.



