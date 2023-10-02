أمام محمد بن راشد .. قاضيان في محاكم مركز دبي المالي العالمي يؤديان اليمين القانونية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى اثنان من قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقاضيين الجديدين متمنيا سموه لهما التوفيق في مهامهما السامية، داعياً إياهم إلى العمل على تعزيز المنظومة القضائية للمركز، والحفاظ على المكانة المتميزة التي وصل إليها مركز دبي المالي العالمي ضمن أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وتعزيز ثقة المؤسسات العالمية في بيئته القانونية، وتأكيد فاعلية إسهام محاكم المركز في الفصل في القضايا والنزاعات المعروضة عليها ضمن إطار تحكمه الشفافية الكاملة والحياد التام، وبما يخدم البت القضائي السريع لتسوية النزاعات التجارية والمدنية، وفق أعلى المعايير القانونية الدولية.
وقد أدى كل من القاضي أندرو جيرارد موران، والقاضي رينيه لو ميير، اليمين القانونية قاضيين بمحكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي وأعربا عن سعادتهما بالانضمام إلى محاكم المركز وأشادا بمكانته المرموقة عالمياً، وأكدا حرصهما على القيام برسالتهما القانونية على أفضل وجه ممكن بما يخدم تأكيد قيمة محاكم المركز مرجعية قضائية رئيسية على مستوى المنطقة والعالم.
حضر أداء اليمين القانونية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.
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