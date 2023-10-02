الدولار يضغط على الذهب ويهوي به لأدنى مستوى في 7 أشهر إلى 1840 دولاراً

واصل الذهب خسائره اليوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر، في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1840.49 دولاراً للأونصة خلال التداولات، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1856.20 دولاراً.

وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7 %.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوى في 16 عاماً.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس واقترب متوسط ​​مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يراقبه الفيدرالي الأمريكي عن كثب، من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال جون وليامز رئيس الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، إن المركزي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط التضخم، التي رغم أنها لا تزال مرتفعة، فإنها تنخفض باتجاه الهدف الرسمي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي يتم تسعيرها بالدولار ولا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولاراً للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.4 % إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 % إلى 1232.11 دولاراً.