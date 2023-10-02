الدولار يضغط على الذهب ويهوي به لأدنى مستوى في 7 أشهر إلى 1840 دولاراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل الذهب خسائره اليوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر، في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1840.49 دولاراً للأونصة خلال التداولات، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1856.20 دولاراً.
وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7 %.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوى في 16 عاماً.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس واقترب متوسط مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يراقبه الفيدرالي الأمريكي عن كثب، من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال جون وليامز رئيس الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، إن المركزي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط التضخم، التي رغم أنها لا تزال مرتفعة، فإنها تنخفض باتجاه الهدف الرسمي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي يتم تسعيرها بالدولار ولا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولاراً للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.4 % إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 % إلى 1232.11 دولاراً.
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