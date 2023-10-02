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«سيتي جروب» يتوقع انهيار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل

10/2/2023 3:00:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المتوقع أن ينهار سعر خام برنت ليصل إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مع عودة السوق العالمية إلى تسجيل فائض، بحسب ما قاله بنك الاستثمار الأمريكي «سيتي جروب».

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، بأنه من المتوقع أن يتأرجح الرصيد من سحب 1.5 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2023 إلى 0.2 مليون برميل يومياً كحد أدنى في هذا الربع، وسيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً على مدار عام 2024 كله.

ويعكس التحول «دخول المزيد من النفط إلى السوق»، بحسب ما قاله محللون، من بينهم إد مورس، في تقرير ربع سنوي للسلع العالمية.

وسيصل متوسط سعر خام برنت إلى 82 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2023، ثم إلى 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2024، ثم 73 دولاراً خلال الربع الثاني، و74 دولاراً في الربع الثالث، و68 دولاراً في الربع الرابع.

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