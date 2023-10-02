«معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» يسجل 74 ألف زيارة في ختام نسخته الـ 52 بزيادة 13 %

اختتمت مساء أمس (الأحد)، فعاليات النسخة الـ 52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، وشاركت فيه 500 شركة متخصصة، قدمت أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزائرين، مسجلاً 74 ألف زيارة مع ختام فعالياته، بزيادة بلغت 13 %، مقارنة بالنسخة الـ 51 للحدث، حيث أتيحت للزائرين فرصة اقتناء المجوهرات والساعات بأسعار منافسة، والتعرف إلى آخر صيحات الموضة لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024، التي عرضتها الأجنحة والدول المشاركة، ومن أبرزها: الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان.

وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، إن الدورة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، حققت نجاحاً كبيراً، من خلال استقطابها لنخبة من العارضين البارزين على المستوى المحلي والعالمي، إضافة إلى أنها شهدت إقبالاً منقطع النظير للزائرين طيلة أيام المعرض، ما عزز من مساهمة هذا الحدث في دعم صناعة الذهب والمجوهرات، وعرض تصاميم مبتكرة من الذهب والمجوهرات لأول مرة في المنطقة، من قبل أهم كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، أو من خلال رواد الأعمال الشباب، التي تحرص «غرفة الشارقة» على دعم مشاريعهم ومبادراتهم على الدوام، عبر الأحداث الدورية التي تقام في الإمارة، وضمن استراتيجية دعم الأعمال التي تتبناها الغرفة، مشيداً بتميز المواهب الإماراتية الشابة عبر منصة «صاغة الإمارات»، وتألقهم بما قدموه من عرضاً لافت لأرقى تصاميم الذهب والمجوهرات، ما مكن المنصة من استقطاب عدد كبير من الزوار، الأمر الذي يعكس المواهب المتألقة، التي تبشر بنخبة وطنية رائدة، تستطيع ابتكار تصاميم فريدة تبرز مكانة الإمارات في قطاع صناعة المجوهرات.

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن مشاركة المصممين الإماراتيين والدوليين في المعرض، شهدت في هذه الدورة تميزاً ملحوظاً، من خلال عرضهم لتصاميم حديثة، وأخرى تمزج بين الموروث المحلي والمفردات العالمية التي تتماشى مع آخر صيحات الموضة، وهو ما زاد من زخم الإقبال على الأجنحة، وتحقيق مبيعات عالية، مشيراً إلى أن الدورة الـ 52 للمعرض، قدمت فرصة استثنائية للزائرين، للاطلاع على أبرز اتجاهات الموضة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات الفاخرة، وتمكنت الأجنحة العارضة من تقديم أحدث ما لديها لروادها.