خلال مشاركتها في «أديبك 2023».. مجموعة «حديد الإمارات أركان» تستعرض ريادتها في مجال إزالة الكربون

تستعرض مجموعة «حديد الإمارات أركان»، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاتها الرائدة في مجال إزالة الكربون ودمج التقنيات المتطورة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 2 إلى 5 أكتوبر 2023. كما ستكون المجموعة الراعي الرسمي لمنطقة إزالة الكربون في أديبك، والتي تجمع رواد منظومة قطاع الطاقة لمناقشة التقنيات منخفضة الكربون والدور الأساسي الذي يلعبه قطاع النفط والغاز في تسريع وتيرة التحول من الوقود الأحفوري إلى أشكال الطاقة الأنظف.

وخلال المعرض، تسلّط المجموعة الضوء على التزامها بقيادة جهود إزالة الكربون على نطاق واسع في القطاع دعماً للمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إضافة إلى سعيها المستمر لتوسيع نطاق منتجاتها عبر إضافة منتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش ربحية تعتمد التقنيات المتطورة، والعمليات منخفضة الانبعاثات، وتقنية احتجاز والتقاط الكربون الرائدة على مستوى القطاع.

وتحرص «حديد الإمارات أركان» على دعم وتوظيف الابتكار عبر مختلف منتجاتها وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الاستدامة من خلال طرح منتجات مبتكرة منخفضة الكربون تهدف إلى تقليل استهلاك الصلب في عمليات البناء. ويمكن لمنتج حديد التسليح ES600، وهو الأول بين العديد من منتجات الشركة قيد الإنتاج، أن يقلل من كميات الحديد بنسبة تتراوح بين 18 ـ 24% وفقاً لحجم المشروع.

مستقبل أكثر استدامة

وبهذه المناسبة قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «يُعدّ معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» منصة مثلى لتسليط الضوء على دور مجموعة حديد الإمارات أركان في قيادة دفة تحول القطاع إلى مستقبل أكثر استدامة، من خلال تبني التقنيات المبتكرة وتعزيز أطر التعاون مع شركائها لدعم خارطة الطريق الطموحة لإزالة الكربون. ونركز هذا العام على تعزيز مساهمتنا في رحلة إزالة الكربون من قطاع الحديد ومواد البناء، وبناء المرونة في سلاسل التوريد الصناعية، والأهم من ذلك، مشاركة نجاحاتنا في إرساء معايير جديدة لمنظومة عمل القطاع بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وأضاف الرميثي: «لا شك أن رعايتنا أيضاً لمنطقة إزالة الكربون في المعرض هي دليل على التزامنا بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، وسعينا الراسخ لدعم الممارسات البيئية المستدامة التي تسهم في تحقيق غدٍ أكثر استدامة واخضراراً».

مشاريع حول العالم

من جهته، قال المهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «نفخر بتزويد منتجات الحديد فائقة الجودة للعديد من مشاريع الطاقة حول العالم. ففي العام الماضي، تمكنا من تحقيق حوالي 20% من إجمالي مبيعات المقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية من خلال 31 مشروعاً خاصاً بمجال الطاقة في 13 دولة. وتشمل هذه المشاريع مشروع التوسعة لمنشأة بروج الرابعة «بروج 4» في مجمع الشركة لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس بأبوظبي، ومشروعي «إنبي» و«ويسون أرامكو» في المملكة العربية السعودية، ومصفاة «جيه. جي. سي» البصرة في العراق، ومصفاة «نيستي» في سنغافورة وغيرها».

وسيشارك الفريق القيادي للمجموعة خلال المعرض في سلسلة من الجلسات النقاشية التي تضم خبراء بارزين في القطاع. وتغطي هذه الجلسات مجموعة من الموضوعات المهمة مثل «تعزيز الشفافية والتعاون لدعم مرونة سلاسل التوريد الصناعية»، و«إزالة الكربون من قطاع إنتاج الصلب: هل هناك مستقبل للصلب الأخضر؟»، و«توسيع نطاق مسارات إزالة الكربون للقطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات الكربونية»، و«توجه الطاقة المستقبلي نحو الاستدامة والحياد المناخي»، و«رحلة حديد الإمارات أركان في تنفيذ برامج القيمة الوطنية المضافة».

وتلتزم «حديد الإمارات أركان» بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك، تعمل المجموعة على تسخير الابتكار عبر كامل محفظة منتجاتها، والحد بشكل فعال من البصمة المناخية والبيئية لقطاع الحديد ومواد البناء. كما تسهم المجموعة بشكل فاعل في سلسلة من المبادرات والمشاريع، أبرزها مجمع متكامل لإنتاج الحديد منخفض الانبعاثات الكربونية في أبوظبي والذي يجمع بين التقنيات المتقدمة والعمليات التشغيلية منخفضة الانبعاثات.

وتستخدم المجموعة في عمليات إنتاجها كميات أقل من الكربون مقارنة بمنافسيها. وفي عام 2022، نجحت في تخفيض كثافة الطاقة وكثافة الانبعاثات الكربونية عبر وحدات إنتاج الصلب وذلك باستخدام 80% من مصادر الكهرباء النظيفة واحتجاز الكربون واستخدام خردة الحديد كمواد أولية في الإنتاج.