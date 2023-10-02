«حرة الحمرية» تعرض مزايا منظومة الأعمال المتكاملة لشركات الطاقة العالمية في «أديبك 2023»

تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتستعرض الهيئة في جناحها الخاص مزايا وفوائد تأسيس الأعمال في المنطقة الحرة بالحمرية، ومنظومتها المتكاملة من الخدمات والمزايا، والمعايير العالمية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره المنطقة للمستثمرين في قطاع الطاقة والنفط، عن طريق منظومة خدمات لوجستية ومزايا استثنائية، إلى جانب موقع استراتيجي بالقرب من ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مما جعلها قاعدة صناعية متميزة للشركات العالمية.

ويعد «أديبك» أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، ويجمع نخبة من القادة وصُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين على مستوى قطاع الطاقة، حيث تتيح مشاركة «حرة الحمرية» بالحدث، التعريف بموقع إمارة الشارقة الجغرافي الاستثنائي، وفرص الربط مع الوسائط اللوجستية المتعددة «البحرية والبرية والجوية»، ما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسة بشكل أسرع، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والخدمات المتميزة وحوافز تسهيل مزاولة الأعمال عبر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء.

فرص استثمار نوعية

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية: يعد معرض أديبك من الفعاليات المهمة التي تشارك فيها الهيئة وسط حضور خبراء من كافة دول العالم، ويمثل منصة متميزة تتيح للمنطقة تعزيز سبل التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز، واستعراض فرص الاستثمار النوعية في هذا القطاع التي تقدمها «حرة بالحمرية»، ولا سيما أنها تعد مركزاً ووجهة رئيسية لكبرى الشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر المنطقة ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات في دولة الإمارات، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول من خلالها إلى الأسواق الرئيسية، وتقدم مجموعة من الحلول المتكاملة لمشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير.

وأوضح المزروعي أن الهيئة عززت طوال السنوات الماضية من مكانتها وحضورها عالمياً عبر استقطابها للشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث تضم أكثر من 1200 من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع ضمن منطقة مخصصة للصناعات البتروكيماوية، والتي تتميز بموقع استراتيجي مهم واتصالها بميناء تجاري يقع على عمق 14 متراً الذي يدعم عمليات الاستيراد والتصدير للشركات المستثمرة وسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية مع مجموعة من الخدمات المتميزة من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

وتشهد دورة «أديبك 2023» مشاركة أكثر من 2200 شركة عارضة منها 54 شركة من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 30 جناحاً دولياً، كما تتضمن عقد أكثر من خلال 350 جلسة، بمشاركة أكثر من 1600 متحدث رفيع المستوى لتبادل الآراء والأفكار واستشراف مستقبل طاقة أكثر استدامة وتطوراً.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها، خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.