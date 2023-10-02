«أبوظبي الأول» يتعاون مع «مصدر» و«بلو كربون» لتسريع نمو أسواق تداول الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



يواصل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية، وأحد أكبر وأقوى المؤسسات المالية في العالم، تحقيق إنجازات متسارعة على صعيد تطوير سوق تداول الكربون في المنطقة، حيث وقع مذكرات تفاهم مع كل من شركة «بلو كربون» و«مصدر»، بهدف تزويد أرصدة الكربون عالية الجودة. وتمثل هذه المذكرات خطوة جديدة في مسيرة بنك أبوظبي الأول، ليصبح المركز الرئيس لتداول الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكان بنك أبوظبي الأول، أطلق مؤخراً مكتب تداول الكربون، ضمن قسم الأسواق العالمية، بهدف تعزيز قدرات البنك في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية. وتزامن إطلاق المكتب مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليدعم أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ويوفر المكتب خيارات تداول وتمويل الكربون، ويعمل على تسهيل الصفقات الاستراتيجية المتعلقة بالكربون، وتشجيع تطوير أرصدة وتعويضات الكربون عالية الجودة لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار.



ويعتبر البنك أول المؤسسات المالية الإقليمية التي تمتلك إمكانات التداول في سوقي الامتثال الرئيسين، بما في ذلك مخصصات انبعاثات الاتحاد الأوروبي (EUA)، ومخصصات انبعاثات المملكة المتحدة (UKA)، وأسواق الكربون الطوعية، مثل Gold Standard وVerra. كما يعدّ أيضاً أول بنك إقليمي يوفر الأوراق المالية بموجب ترخيص من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حلول منظمة لشراء أرصدة الكربون الآجلة للعملاء المحليين والدوليين.



وخلال الأشهر الأولى من إنشائه، نجح مكتب بنك أبوظبي الأول لتداول الكربون، في تنفيذ عدد من صفقات مخصصات الاتحاد الأوروبي للكربون، وكان أول من يقوم بتنفيذ صفقة تجارية في بورصة AirCarbon (ACX) في أبوظبي، ودخل فعلياً في نقاشات متخصصة مع أبرز الشركات الكبرى التي تواجه متطلبات متعلقة باللوائح الدولية المعتمدة لمستويات الانبعاثات الكربونية. وتمثّل مذكرات التفاهم الموقعة مع «بلو كربون» و«مصدر»، إنجازاً بارزاً نتيجة لهذه النقاشات، كونها تربط رواد الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة مع أسواق تداول الكربون الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال الشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة «بلو كربون»: «لقد احتل مفهوم «تمويل المناخ» مؤخراً، مركز الصدارة في المناقشات والمبادرات لمواجهة التغيرات المناخية، وتعد الشراكة بين «بلو كربون» وبنك أبوظبي الأول، مثالاً رئيساً على كيفية تسخير هذا التمويل لإحداث تأثيرات إيجابية دائمة. نحن ملتزمون، ليس فقط بتعزيز التخفيف من الانبعاثات، ولكن أيضاً بتحقيق التمكين الاقتصادي، وتحسين سبل العيش في البلدان التي نتعامل معها».



من جانبه، قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لمصدر: «تفخر «مصدر» بشراكتها مع بنك أبوظبي الأول، لاستكشاف السبل الكفيلة بالاستفادة من أسواق الكربون، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة. وتنشط «مصدر» في أسواق الكربون، من خلال استثماراتها ومشاريعها المتواصلة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وإننا ندعم بشكل كامل الجهود التي تسهم في زيادة رأس المال المخصص لتعزيز مبادرات التخلص من الانبعاثات الكربونية. وتوفر أرصدة الكربون وسائل عملية تدعم القطاعات لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال إزالة الكربون. وبالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، سنواصل العمل مع مختلف القطاعات، من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة يشمل الجميع».



هذا، ويُجري بنك أبوظبي الأول مناقشات مع الشركات الصناعية الوطنية والإقليمية الكبرى حول نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، كما وصل إلى مراحل متقدمة من النقاش مع جهات إماراتية لإنشاء منظومة طوعية للكربون. ويعمل البنك أيضاً كمشترٍ أول ومزود لخدمات التحوط، وجهة إصدار لأرصدة الكربون عالية الجودة للعملاء.



ويمثل مكتب تداول الكربون امتداداً لعروض ومنتجات بنك أبوظبي الأول، التي أطلقها للمرة الأولى عام 2021. وتشمل صلاحيات المكتب، توفير حلول كربون مخصصة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وعبر شبكة بنك أبوظبي الأول العالمية، وتوفير مصادر لأرصدة الكربون عالية الجودة، وإنشائها وتداولها بشكل نشط.



ويسهم المكتب في ترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول الرائدة في قطاع تداول الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث حقق إنجازات مهمة، تشمل فتح سجلات الكربون الخاصة به في أسواق الامتثال في أوروبا والمملكة المتحدة، وإنشاء سجلات فعلية في أسواق الكربون الطوعية. ويتيح هذا النموذج التشغيلي تداول ائتمانات ومخصصات الكربون المادية على السجلات المصرفية، وإتاحة المجال أمام العملاء لدخول السوق.



ويتطلع بنك أبوظبي الأول، من خلال إطلاق مكتب تداول الكربون، إلى دفع نمو منظومة أسواق الكربون في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. كما يسعى أيضاً إلى دعم تطوير أسواق الكربون التي تتسم بالشفافية، وضمان المصداقية والموثوقية في أرصدة الكربون كأداة ذات أهمية كبيرة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي، علماً بأن البنك هو عضو مؤسس في اتحاد الإمارات للكربون.



وتغطي أنشطة تداول السلع الخاصة ببنك أبوظبي الأول، اليوم، مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الطاقة والمعادن الأساسية والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى الكربون، ويتمتع بقدرة تنافسية عالمية في أسواق السلع الرئيسة. ويعد مكتب أبوظبي لتداول الكربون، امتداداً لأعماله في مجال التداول وإدارة مخاطر المنتجات، بعد إطلاق البنك لمكتب تداول السلع الخاص به عام 2015.

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