«أڤيڤا العالمية»: زيادة كبيرة في توجه شركات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو تبني حلول مستدامة

أكد نايف بو شعيا، نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أڤيڤا» العالمية، وجود زيادة كبيرة في توجه شركات المنطقة نحو تبني حلول أكثر استدامة وتخفيض بصمتها الكربونية من خلال تبني التقنيات الجديدة.

وقال بو شعيا، في تصريح لـ«وام» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، إن الشركات العاملة في السوق الإماراتي باتت أكثر اهتماماً بالاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة وكفاءتها، لافتاً إلى أن كافة الحلول التي يتم تزويدها في مجال الطاقة باتت تركز على مسألة الاستدامة.

وحول المشاركة بـ«أديبك» أشار بو شعيا، إلى أهمية هذا الحدث في عرض الحلول التقنية الجديدة، إضافة إلى كونه منصة مهمة للشركات لتنمية أعمالها وعرض منتجاتها.

ولفت إلى أن الإمارات تعتبر رائدة في خلق الوعي لدى الشركات والمؤسسات بقضايا الحياد المناخي والاستدامة.

وأضاف أن رحلة خفض الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات لانبعاثاتها الكربونية وتبني حلول مستدامة تبدأ بعملية تكنولوجية رقمية بجمع البيانات لمعرفة الموقع فيما يخص الأثر البيئي وكمية الانبعاثات التي تصدر عن الشركة، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية والتي تقوم على أساس تحليل البيانات ووضعها ضمن إطار يمكن استخدامه في ضبط العمليات داخل كل شركة.

وأوضح أن شركة أڤيڤا تقوم بجمع وتحليل البيانات للشركات التي تسعى إلى الاستدامة، وتوجيهها نحو الحلول، منوهاً بأن الذكاء الاصطناعي يشكل ركناً أساسياً في منح الشركات القدرة على التنبؤ بأي خلل وتقديم حلول استباقية تخدم الاستدامة.