تراجع إنتاج ومبيعات تسلا في الربع الثالث بسبب فترات التوقف لتحديث المصانع

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا إنتاج أكثر من 430 ألف سيارة وتسليم أكثر من 435 ألف سيارة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ويمثل هذا العدد تراجعاً في حجم الإنتاج والمبيعات نتيجة فترات التوقف لتحديث المصانع.

وقالت الشركة إنها ما زالت تستهدف وصول إجمالي إنتاجها إلى حوالي 1.8 مليون سيارة خلال العام الحالي دون تغيير.

وتفصيلاً، أعلنت شركة تسلا أن إجمالي عمليات التسليم في الربع الثالث من العام الجاري وصل

435,059 سيارة، فيما وصل إجمالي الإنتاج

430,488 سيارة.

وخلال الربع السابق، أبلغت تسلا عن إجمالي عمليات تسليم بلغت 466,140 وإجمالي إنتاج المركبات 479,700 سيارة.

وخلال الفترة نفسها من عام 2022، أبلغت تسلا عن إجمالي إنتاج للسيارات بلغ 365,923 سيارة وتسليم 343,830 سيارة.

وقالت الشركة إن الانخفاض المتسلسل في الأحجام كان سببه فترات التوقف المخطط لها لتحديث المصنع، وأكدت الشركة أن هدف العام 2023 المتمثل في حوالي 1.8 مليون مركبة لا يزال دون تغيير.

ولم تبلغ الشركة عن أرقام الإنتاج أو التسليم للشاحنة الكهربائية Semi، وهي شاحنة كهربائية من الفئة 8، على الرغم من أنها سلمت بعضها إلى أحد العملاء الأوائل، وهو شركة PepsiCo، التي تستخدم الشاحنات الكهربائية بالكامل في بعض عمليات التسليم.

وكانت توقعات وول ستريت أن تصل تسليمات تسلا إلى 461,640 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، وفقاً لإجماع المحللين الذين استطلعتهم StreetAccount. وكان باحث مستقل في شركة تسلا، يستخدم اسم Troy Teslike على وسائل التواصل الاجتماعي، يتوقع تسليم 441000 سيارة.

وخفضت تسلا الأسعار طوال الربع الثالث على مخزونها من المركبات والنماذج الحالية، ما ضغط على المنافسين ليحذوا حذوها.