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سعر صرف الدولار يلامس 100 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس

10/2/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 14:23 بتوقيت موسكو ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.13% ليصل إلى 99.075 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء

وبحلول الساعة 14:42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.9% ليصل إلى 98.83 روبل.

وعلى صعيد متصل، ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.71% ليصل إلى 104.05 روبل.

وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 0.44% ليصل إلى إلى 13.55 روبل.

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