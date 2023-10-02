سعر صرف الدولار يلامس 100 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي.
وبحلول الساعة 14:23 بتوقيت موسكو ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.13% ليصل إلى 99.075 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء
وبحلول الساعة 14:42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.9% ليصل إلى 98.83 روبل.
وعلى صعيد متصل، ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.71% ليصل إلى 104.05 روبل.
وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 0.44% ليصل إلى إلى 13.55 روبل.
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