سعر صرف الدولار يلامس 100 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس

أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 14:23 بتوقيت موسكو ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.13% ليصل إلى 99.075 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء

وبحلول الساعة 14:42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.9% ليصل إلى 98.83 روبل.

وعلى صعيد متصل، ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.71% ليصل إلى 104.05 روبل.

وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 0.44% ليصل إلى إلى 13.55 روبل.