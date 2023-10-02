بلغت كمية المساعدات 850 طناً.. فريق الهلال الأحمر يواصل جهوده الإغاثية في درنة الليبية

واصل فريق الهلال الأحمر الإماراتي في ليبيا جهوده الإنسانية والإغاثية، لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار دانيال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وبلغت كمية المساعدات التي قدّمتها دولة الإمارات في هذا الصدد حتى الآن 850 طناً من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية، إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، تمّ توزيعها على المتضررين في درنة الليبية.

وبين أحمد الهاجري رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في ليبيا، أن التنسيق جارٍ مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من أجل حصر أعداد الأسر المتضررة في مدينة درنة الليبية، والوصول إلى الأسر النازحة في المناطق المحيطة بالمدينة في وادي الناقة ومنطقة البلد وحي السيدة خديجة وكرسة وغيرها.

وأوضح الهاجري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الفريق يواصل توزيع 520 طناً من المواد الغذائية، و22 طنا من المستلزمات الطبية والصحية، و285 طنا من مواد الإيواء بالإضافة إلى 16 طنا من المواد المتفرقة كالخيام والبطانيات وغيرها من مستلزمات المعيشة المقدمة من دولة الإمارات إلى الأشقاء الليبيين في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة.

وأشار إلى أن فرق "الهلال" تعمل على تقييم الأوضاع الميدانية ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير المزيد منها، عبر حصر الأضرار وتجهيز عدد من المشاريع والمبادرات الإنسانية بالتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية الليبية في إطار الدعم الإنساني من دولة الإمارات للأشقاء في ليبيا.

من جانبه، ثمـن حمزة الفرجاني، مسؤول الإغاثة في غرفة الطوارئ المركزية التابعة للهلال الأحمر الليبي، الدور الذي تقوم به فرق الإغاثة الإماراتية التي تواجدت في مدينة درنة منذ اليوم الأول لوقوع الكارثة.

وقال إن التنسيق جارٍ مع الجانب الإماراتي للاستفادة من خبرات فريق الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الدعم الإنساني لأسر الضحايا وحصر العائلات المتضررة وتوزيع الطرود الغذائية عليها، فضلاً عن التنسيق لتنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية خلال الفترة المقبلة، وتقديم الدعم اللوجستي لفريق الهلال الليبي وتوفير الخدمات التطوعية ومن بينها التأهيل النفسي للمتضررين والوصول لجميع النازحين ومساعدتهم.

وأكد جويدة الحاسي، مسؤول المتطوعين في منطقة "كرسة"، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي لبت النداء من أجل مساعدة المتضررين في مدينة درنة المنكوبة نتيجة إعصار دانيال، حيث تواجدت فرق البحث والإنقاذ الإماراتية منذ اليوم الأول وهي تواصل البحث عن المفقودين، بالإضافة إلى فرق الإغاثة التي تسهم في حصر الأسر المتضررة وتوزيع الطرود الغذائية على النازحين في المنطقة.

وتشارك في الحملة الإغاثية الإماراتية كل من "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية"، و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"، و"مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية".