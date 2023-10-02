حمدان بن محمد: الإمارات ستشهد مشاريع نوعية في قطاع الفضاء



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، أن المركز يترجم رؤى قيادة دولة الإمارات في وضع المنطقة العربية على خارطة صناعة الفضاء بمشاريع نوعية تخدم البشرية، وتوظف التكنولوجيات الحديثة والمتطورة لتحسين جودة حياة الإنسان.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث اطلع سموه على المهمات الطموحة والبرامج المستقبلية للمركز.

وقال سموه: "المرحلة المقبلة في قطاع الفضاء ستشهد مشاريع نوعية ومازلنا في بداية الطريق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات، والذي يشهد تطوراً سريعاً، ويلعب دوراً مهماً في مجال استكشاف الفضاء عالمياً، مستفيداً من الخبرات والمعارف المتجددة والمتطورة والشراكات الاستراتيجية التي تم بناؤها خلال المرحلة السابقة".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "يلعب مركز محمد بن راشد للفضاء دوراً محورياً في المهمات والمشاريع الإماراتية الرائدة في قطاع الفضاء. وسنواصل تعزيز إسهامات دولة الإمارات في هذا المجال، التزاماً بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والهادفة إلى تحسين جودة حياة الإنسان، وإنجاز ابتكارات جديدة تخدم الوطن، والمنطقة، والعالم".



وتابع سموه: "دولة الإمارات وضعت بأدائها معايير جديدة للتميز في قطاع الفضاء.. ومستمرون في تقديم المزيد من المهمات الطموحة بما يتماشى مع الرؤية التي رسمتها قيادتنا، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة وتطور البيانات لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي".

آخر مستجدات البرامج



واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع مجلس الإدارة على آخر إنجازات مركز محمد بن راشد للفضاء، بما في ذلك نجاح أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، والتي خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، وشهدت تعاوناً وثيقاً بين دولة الإمارات، ووكالات الفضاء العالمية إضافة إلى عدد من أبرز الجامعات المحلية والعالمية، وضمَّت أكثر من 200 تجربة بيَّنت التزام سلطان باستكشاف مجالات عديدة في ميدان الفضاء والعلم، وذلك بهدف خدمة البشرية.

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على المراحل المقبلة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، بما في ذلك الجداول الزمنية لمهمات الفضاء الإماراتية، حيث يستهدف البرنامج تطوير فريق وطني من رواد الفضاء يحقق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.



واستمع سموه إلى آخر مستجدات تدريبات رائدي الفضاء محمد الملا، ونورا المطروشي، وهما من الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث تم اختيارهما مع 10 رواد من وكالة ناسا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء 2021. وسيتخرج محمد ونورا عام 2024، ليصبحا بعدها جاهزَين لخوض المهمات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أن نجاح برنامج الإمارات لرواد الفضاء هو نقلة نوعية لقطاع الفضاء الإماراتي، وقال سموه: "نفتخر بالمشاركة الإماراتية الكبيرة في مسيرة مهمات الفضاء البشرية، مما يعزز مكانة الدولة ويجعلها من بين أبرز الفاعلين في المجتمع العلمي عالمياً، وخصوصاً في مجالي الاستكشاف والفضاء. هذه المهمات شكلت أبرز دليل على التزام دولة الإمارات الكامل بدعم تقدم المعرفة البشرية ووصولها إلى آفاق جديدة".

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على آخر مشاريع برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية الذي يستهدف تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة والمخصصة لأغراض رصد الأرض، بما في ذلك القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، والذي سيتم إطلاقه خلال العام المقبل، ليصبح الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال التصوير عالي الدقة والوضوح، ومع إنجاز 90% من هيكله الميكانيكي في دولة الإمارات، وتطوير 50% من وحداته الإلكترونية محلياً، سيكون القمر "محمد بن زايد سات" ثاني قمر اصطناعي يطوره فريق من المهندسين الإماراتيين بعد القمر "خليفة سات".

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع مجلس الإدارة على مراحل تقدم مهمة "المستكشف راشد 2"، مهمة دولة الإمارات المقبلة إلى القمر، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل 2023، حيث تأتي هذه المهمة بعد تحقيق الهدف الطموح الذي تمثَّل في تصميم وبناء "المستكشف راشد"، أحد أكثر المركبات الفضائية تقدماً بالنسبة إلى حجمه، والذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر قبل محاولة الهبوط على متن مركبة الهبوط "هاكوتو -آر".

واستمع سموه إلى شرح حول مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية، وهي مبادرة مشتركة بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، حيث تساعد المهمات المنبثقة عن المبادرة في دعم نمو وتطور اقتصادات الدول النامية في مجالَي العلوم والتكنولوجيا، وتسلط الضوء كذلك على الالتزام المشترك للطرفين في دعم الابتكار، واختبار التقنيات الجديدة المقدمة من الدول حديثة العهد في قطاع الفضاء، مما يدعم مسيرة تقدمها.



كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مستجدات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، وإنجازاته غير المسبوقة التي أسهمت في دعم المجتمع العلمي حول العالم بحزم من البيانات العلمية، التي أزالت الكثير من الغموض حول الكوكب الأحمر.

منصة عالمية.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، سنتابع تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء. ونعمل بشكل استراتيجي على مواكبة البيئة المتغيرة لقطاع الفضاء من خلال تدعيم كوادرنا، والتحضير للمستقبل.



وتابع سعادته: لا تقتصر غايتنا في مركز محمد بن راشد للفضاء على دعم الابتكار والمواهب في دولة الإمارات، بل إنشاء منصة عالمية لمشاركة المعرفة، والخبرات، والبيانات لبناء مستقبل قطاع الفضاء. وسنواصل التزامنا باستخدام أحدث التقنيات لخدمة البشرية وتحقيق تقدم كبير في علوم وتكنولوجيا الفضاء".

منارة الابتكار.

من جهته، قال سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيواصل مركز محمد بن راشد للفضاء دوره كمنارة للابتكار، ومشارك أساسي في صناعة مستقبل استكشاف الفضاء.

وأضاف سعادته: نتابع العمل على خلق بيئة تتميز بالتعاون، وتدعم الجهات، والمواهب، والأفكار المبتكرة في هذا القطاع. ومن خلال دعم منصات التعاون العالمية، نسعى لمشاركة المعرفة وإثرائها، والتعرف إلى تقنيات مبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، وكل ذلك بهدف إثراء المعرفة الإنسانية، وتأمين حياة أفضل للبشر.

يذكر أن، مركز محمد بن راشد للفضاء يعمل مع شركات إقليمية بهدف بناء منصة محلية للشركات العاملة في قطاع الفضاء، كما عقد شراكات مع شركات محلية لصناعة وتأمين مكونات هذا القمر الاصطناعي، بما في ذلك ألواح الألمنيوم المصنوعة محلياً باستخدام الطاقة الشمسية، والمصممة على شكل خلية نحل.

