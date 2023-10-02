وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.. ترامب يندد بدعوى الاحتيال التجاري المقامة ضده

ندَّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدعوى التحايل المدنية المتعلقة بممارساته التجارية، ووصفها بأنها «عملية احتيال» ذات دوافع سياسية، لدى وصوله- وقد علت وجهه أمارات التحدي- لحضور نظر الدعوى التي قد تكلفه تنازلاً عن برج ترامب وغيره من العقارات الثمينة.

وقال، وهو يتجه طوعاً لإحدى محاكم نيويورك لحضور محاكمة تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة إليه: «هذا استمرار لأكبر حملة اضطهاد على الإطلاق، إنها عملية احتيال».

وأضاف: «إنها خدعة»، مكرراً مزاعم تشير إلى أن الدعوى، التي أحالتها ليتيشا جيمس، ممثلة الادعاء العام لنيويورك، لا تعدو أن تكون محاولة ذات دوافع سياسية لإحباط عودته إلى البيت الأبيض.

وتابع: «ما لدينا هنا هو محاولة لإيذائي خلال الانتخابات، لا أعتقد أن مواطني هذا البلد سينخدعون بما يجري».

والدعوى توجه اتهاماً إلى ترامب وشركته بخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها، حيث اعتاد - بحسب الدعوى- تسجيل أكاذيب حول ثروته في البيانات المالية.

وأصدر القاضي آرثر إنغورون حكمًا بالفعل بأن ترامب ارتكب جريمة التحايل في تعاملاته التجارية.

وتُنظر الدعوى دون هيئة محلفين، لذا فإن إنغورون هو من سيفصل في ستة مزاعم أخرى في الدعوى.

وتسعى ليتيشا جيمس وهي ديمقراطية، إلى استصدار جزاءات بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب ومنعه من ممارسة أي أعمال تجارية في نيويورك.

وفي حال تأييد محكمة الاستئناف حكم القاضي الصادر الأسبوع الماضي، فقد يجد ترامب نفسه مجبراً على التنازل عن عقاراته في نيويورك ومنها برج ترامب، وهو مبنى إداري في وول ستريت، إضافة إلى ملاعب غولف وعقار ضخم في ضواحي المدينة.

ونفى ترامب- المرشح الجمهوري الأوفر حظا في السباق الرئاسي العام المقبل- ارتكاب أي مخالفات.

ويقول إن ممثلة الادعاء ليتيشا جيمس والقاضي يقللان من قيمة أصول مثل مارالاغو، وإنه لا يهم ما يورده في بياناته المالية؛ لأن لديهم إقرار إخلاء مسؤولية ينص على أنه لا ينبغي أن تكون تلك البيانات محل ثقة.

وفي منشورات بثها ليلاً عبر موقعه «تروث سوشال»، قال ترامب إنه سيذهب إلى المحكمة «كي أقاتل من أجل اسمي وسمعتي».

وندد بالقضية، واصفاً إياها بأنها «وصمة عار»، وداعياً المدعي العام والقاضي إلى التنحي.