رئيس الدولة يشهد افتتاح «إكسبو ـ الدوحة 2023 للبستنة» بحضور قادة عدد من الدول

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو ـ الدوحة 2023 للبستنة" الذي دشنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والضيوف المدعوين والوفود من مختلف دول العالم.

ويستمر المعرض خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس عام 2024 في حديقة البدع حيث يمتد إلى 179 يوماً ، وهو أول معرض عالمي للبستنة يقام في منطقة ذات مناخ صحراوي، فيما يغطي أربعة مواضيع رئيسة هي: الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي إضافة إلى الاستدامة.

وقام سموه يرافقه صاحب السمو أمير قطر والحضور بجولة في عدد من أجنحة المعرض الذي يمتد على مساحة حوالي 1.7 مليون متر مربع من المساحات الخضراء وتشمل مناطق الأجنحة الدولية التي تعد مركز الحدائق والمعارض والفعاليات الدولية إضافة إلى منطقتين لإقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب بجانب "منطقة العائلات" والمنطقة الثقافية.

وشملت الجولة الأجنحة التالية: دولة الإمارات ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الجمهورية التركية وإيطاليا.

وتشارك دولة الإمارات في المعرض بجناح متميز تحت شعار "إرث وأثر " يروي خلاله قصصاً ملهمة للرواد في دولة الإمارات والارتباط الوثيق والدائم بين مجتمع الدولة والطبيعة.

كما يسرد الجناح تاريخ الدولة الطويل من الإسهامات النوعية والمبتكرة التي تركز على تعزيز إرث زراعي مزدهر بدءاً من الماضي مروراً بالحاضر، وتطلعاً إلى المستقبل.

ويشرف على الجناح وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان ومكتب المشاريع الوطنية.

وهنأ سموه أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد باستضافة هذا الحدث الدولي الذي يمثل منصة للابتكار وفرصة للتواصل والتعاون المشترك لإيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية ومنها الزراعة والأمن الغذائي والمائي والحفاظ على موارد البيئة لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.. مشيداً سموه بمستوى تنظيم المعرض ونوعية المشاركات.

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين بشأن أبرز ابتكاراتهم ومشاركاتهم في مجال الزراعة الحديثة وأساليبها المستدامة وتقنياتها الجديدة وتمنى لهم التوفيق في مشاركاتهم.

كما شارك سموه في فعالية "شجر السدر" حيث سقى سموه شجرة السدر بمشاركة صاحب السمو أمير قطر والضيوف رؤساء الدول والحكومات.

وكان قد بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة قطر ثم عرض فيديو بعنوان "قطر الخضراء"، بجانب كلمات افتتاحية لمعالي محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر وزير الخارجية وديمتري إس كير كينتزيس أمين عام المكتب الدولي للمعارض وليوناردو كابيتانو رئيس الاتحاد الدولي لمنتجي البستنة، أكدوا خلالها أهمية المعرض بوصفه منصة عالمية تستعرض الدول من خلاله أبرز ما وصلت إليه في مجالات البستنة والزراعة وبناء الحدائق الحديثة بجانب تعزيز التنمية الخضراء في المنطقة والعالم وغيرها من المحاور التي يستهدفها المعرض.

حضر الافتتاح الوفد المرافق لسموه الذي يضم كلاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدوحة في ختام زيارته إلى دولة قطر الشقيقة حيث كان في وداعه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.