عالج المئات من ضحايا الحروب.. طبيب فائز بنوبل يعلن ترشحه لرئاسة الكونغو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الطبيب الحائز جائزة نوبل للسلام دينيس مكويجي، اليوم، أنه سيرشّح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقررة في ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعلن مكويجي، الذي فاز بالجائزة عام 2018، عزمه الترشح أمام حشد من المؤيدين في مركز للمؤتمرات بالعاصمة كينشاسا.
وعالج الطبيب، البالغ من العمر 68 عاماً، المئات من الضحايا في الحروب بمستشفى بانزي الذي أسسه عام 1999 شرقي الكونغو الذي يمزقه الصراع.
وسيخوض الانتخابات ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وأعلن زعيم المعارضة مارتن فايولو، الذي جاء في المركز الثاني بعد تشيسيكيدي في الانتخابات السابقة عام 2018، في مطلع الأسبوع أنه سيترشح للرئاسة.
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