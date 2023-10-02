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عالج المئات من ضحايا الحروب.. طبيب فائز بنوبل يعلن ترشحه لرئاسة الكونغو

10/2/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الطبيب الحائز جائزة نوبل للسلام دينيس مكويجي، اليوم، أنه سيرشّح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقررة في ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلن مكويجي، الذي فاز بالجائزة عام 2018، عزمه الترشح أمام حشد من المؤيدين في مركز للمؤتمرات بالعاصمة كينشاسا.

وعالج الطبيب، البالغ من العمر 68 عاماً، المئات من الضحايا في الحروب بمستشفى بانزي الذي أسسه عام 1999 شرقي الكونغو الذي يمزقه الصراع.

وسيخوض الانتخابات ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وأعلن زعيم المعارضة مارتن فايولو، الذي جاء في المركز الثاني بعد تشيسيكيدي في الانتخابات السابقة عام 2018، في مطلع الأسبوع أنه سيترشح للرئاسة.

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