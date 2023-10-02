محمد بن زايد: إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يعكس نهج قطر لتعزيز الاستدامة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، يعكس نهج دولة قطر الشقيقة بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الاستدامة.

وقال سموه على حسابه في منصة" إكس" :"سعدت بحضور افتتاح معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة، والذي يعكس نهج دولة قطر الشقيقة بقيادة أخي تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الاستدامة وتقديم الحلول المبتكرة للحفاظ على الموارد وحماية البيئة. العمل من أجل الاستدامة ضرورة ملحة لضمان التنمية ومواجهة تحديات التغير المناخي".

وكان قد شهد سموه افتتاح المعرض الدولي للبستنة «إكسبو ـ الدوحة 2023 للبستنة»، الذي دشنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والضيوف المدعوين والوفود من مختلف دول العالم.يستمر المعرض من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 في حديقة البدع حيث يمتد إلى 179 يوماً ، وهو أول معرض عالمي للبستنة يقام في منطقة ذات مناخ صحراوي، فيما يغطي أربعة مواضيع رئيسة هي: الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي إضافة إلى الاستدامة.

وقام سموه يرافقه صاحب السمو أمير قطر والحضور بجولة في عدد من أجنحة المعرض الذي يمتد على مساحة حوالي 1.7 مليون متر مربع من المساحات الخضراء وتشمل مناطق الأجنحة الدولية التي تعد مركز الحدائق والمعارض والفعاليات الدولية إضافة إلى منطقتين لإقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب بجانب "منطقة العائلات" والمنطقة الثقافية.

وشملت الجولة الأجنحة التالية: دولة الإمارات ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الجمهورية التركية وإيطاليا.

وتشارك دولة الإمارات في المعرض بجناح متميز تحت شعار "إرث وأثر " يروي خلاله قصصاً ملهمة للرواد في دولة الإمارات والارتباط الوثيق والدائم بين مجتمع الدولة والطبيعة.



