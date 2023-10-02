السيسي يعلن استجابته لنداء المصريين بالترشح لخوض الانتخابات على فترة رئاسية جديدة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في ديسمبر على فترة رئاسية جديدة تستمر حتى 2030، وفقاً للدستور المصري المعدل في 2017، وبدأت بموجبه الفترة الرئاسية لحكم الرئيس المصري رسمياً في 2018.

وألقى الرئيس المصري كلمة اليوم أعلن فيها ترشحه،

وقال: "كما لبيت نداء المصريين من قبل فإنني بإذن الله ألبي اليوم ندائهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة".



وقال الرئيس المصري في كلمته: «أدعو كل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطي.. ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد، من يصلح.. والله يولي من يصلح..

تلك دعوتي الصادقة.. وهذه إرادة المصريين.. التي أحترمها، وأعمل بها ولها».





وقبل كلمة السيسي مساء الاثنين، نقلت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية المصرية، لقطات حية لاحتشاد مئات المصريين في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد لإعلان تأييدهم للسيسي ولمطالبته بالترشح في الانتخابات.

ومن المقرر

بدء

الانتخابات المصرية بالمغتربين أولاً في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، وفي الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر للناخبين داخل مصر، على أن تُعلن نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر، فيما ستُعلن نتيجة جولة الإعادة في حال وصلت الانتخابات لجولة إعادة في 16 يناير من العام المقبل.







