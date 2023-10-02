مزارعون أمريكيون يكافحون الخنازير البرية على طريقة أفلام هوليوود

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن ثلاثة مزارعين أمريكيين الحرب على الخنازير البرية التي تدمر محاصيلهم الزراعية، واستخدموا في ذلك بنادق رشاشة حربية تم تثبيتها على شاحنة.

تلتهم الخنازير البرية المحاصيل وتتلفها، خاصة أن أعدادها أصبحت خارج السيطرة بسبب

تكاثرها السريع، خاصة في مناطق لا يوجد ما يكفي من الحيوانات المفترسة الطبيعية لتقلل من خطرها.

دفع ذلك 3 مزارعين من تكساس،

إلى التصدي لقطاع الخنازير بطريقة وحشية، مستخدمين رشاشات

طائرات الهليكوبتر.

ووثق المزارعون عملية القضاء على قطاع الخنازير ونشروها على شبكات التواصل الاجتماعي، بطريقة تبدو أقرب إلى أفلام الأكشن.



