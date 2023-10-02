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فعالية عن الأطباق الصينية بالأردن

10/2/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن المركز الثقافي الصيني في الأردن، عن إقامته مؤخرا فعالية مهرجان الأطباق من مقاطعة سيتشوان الصينية تحت عنوان "معا تحت نفس البدر الساطع - عيد منتصف الخريف".

وقال المركز في بيان صحفي الاثنين إن مطاعم صينية في عمان قدمت خلال الفعالية وجبات صينية كلاسيكية من مقاطعة سيتشوان.

وشملت الفعالية تقديم عروض لمهارات التقطيع وعرض الطريقة التقليدية لصنع المعكرونة الصينية، بينما قام طلاب من الجامعة الأردنية بأداء أغنية صينية بعنوان "متى سيكون القمر ساطعا"، بالإضافة أداء شعري بعنوان "وانغ يوي هواي جو".

وبحسب المركز حضر الفعالية أكثر من 150 شخصًا من مختلف المجالات في الأردن، منهم السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، والسفير التايلاندي في الأردن سوبارك برونغثورا ، السفير الماليزي في عمان محمد نصري بن عبدالرحمن، وشخصيات محلية عدة.

السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ قال في كلمته إنه على الرغم من المسافة الكبيرة بين الأردن والصين، إلا أن علاقات الصداقة بين الشعبين تعود إلى زمن طويل، ولديهما تقاليد وثقافات مشتركة.

وأضاف أنّ عيد منتصف الخريف في الصي يعبّر عن المشاعر المشتركة بين البشر عبر الحدود الوطنية والعرق والدين.

وقال المركز إن الفعالية تعتبر جزءًا من سلسلة الفعاليات العالمية لعيد منتصف الخريف التي تنظمها وزارة الثقافة والسياحة الصينية.

بدأت الفعاليات معا تحت نفس البدر الساطع- عيد منتصف الخريف" في عام 2017، وتقام في ما يقرب من 60 دولة ومنطقة حول العالم، حول فترة عيد منتصف الخريف، وتعبر عن مفهوم الوحدة والتواصل في عيد منتصف الخريف.

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