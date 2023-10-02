فعالية عن الأطباق الصينية بالأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن المركز الثقافي الصيني في الأردن، عن إقامته مؤخرا فعالية مهرجان الأطباق من مقاطعة سيتشوان الصينية تحت عنوان "معا تحت نفس البدر الساطع - عيد منتصف الخريف".
وقال المركز في بيان صحفي الاثنين إن مطاعم صينية في عمان قدمت خلال الفعالية وجبات صينية كلاسيكية من مقاطعة سيتشوان.
وشملت الفعالية تقديم عروض لمهارات التقطيع وعرض الطريقة التقليدية لصنع المعكرونة الصينية، بينما قام طلاب من الجامعة الأردنية بأداء أغنية صينية بعنوان "متى سيكون القمر ساطعا"، بالإضافة أداء شعري بعنوان "وانغ يوي هواي جو".
وبحسب المركز حضر الفعالية أكثر من 150 شخصًا من مختلف المجالات في الأردن، منهم السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، والسفير التايلاندي في الأردن سوبارك برونغثورا ، السفير الماليزي في عمان محمد نصري بن عبدالرحمن، وشخصيات محلية عدة.
السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ قال في كلمته إنه على الرغم من المسافة الكبيرة بين الأردن والصين، إلا أن علاقات الصداقة بين الشعبين تعود إلى زمن طويل، ولديهما تقاليد وثقافات مشتركة.
وأضاف أنّ عيد منتصف الخريف في الصي يعبّر عن المشاعر المشتركة بين البشر عبر الحدود الوطنية والعرق والدين.
وقال المركز إن الفعالية تعتبر جزءًا من سلسلة الفعاليات العالمية لعيد منتصف الخريف التي تنظمها وزارة الثقافة والسياحة الصينية.
بدأت الفعاليات معا تحت نفس البدر الساطع- عيد منتصف الخريف" في عام 2017، وتقام في ما يقرب من 60 دولة ومنطقة حول العالم، حول فترة عيد منتصف الخريف، وتعبر عن مفهوم الوحدة والتواصل في عيد منتصف الخريف.
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