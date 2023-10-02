معيدو التوجيهي بالأردن يفقدون فرصة دراسة الطب

MENAFN - Khaberni) خبرني - علاء البلاسمة

تسبب قرار وزارة التعليم العالي بتخفيض أعداد

مقاعد الطب بفقدان الطلبة المعيدين الذين تمكنوا من رفع معدلاتهم فرصتهم في دراسة التخصص.

وعلى الرغم من تفوقهم دراسيا إلا أنهم لم يحصلوا على مقاعد لتخصص الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات الرسمية سواء بالتنافس أو الموازي.

وبسبب القرار القاضي بتخفيض مقاعد الطب بشكل متدرج

يبدأ بقبول ألف طالب في الطب البشري للعام الحالي، وصولا إلى 640 طالبا في العام الدراسي 2025/ 2026، أضاع الطلبة المعيدون عاما كاملا من عمرهم هدرا دون الوصول لمبتغاهم، رغم أنهم ينافسون على نسبة مقاعد 5% .

وقالت طالبة لـ"خبرني" إنها اضطرت لإعادة مواد في التوجيهي لغايات رفع معدلها في سبيل تحقيق حلمها بدراسة الطب البشري.

واضافت انه بعد تمكنها من رفع معدلها إلى 98.4 تفاجأت بعدم قبول طلبها.

وتساءلت الطالبة عن الجهة المسؤولة عن إهدار جهودها طيلة عام كامل من السهر والكد.

وبررت وزارة التعليم العالي قرارها المتعلق بخفض عدد مقاعد الطب، بحرصها على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني خاصة في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، إضافة إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال.

من جهته تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية تطالب بتخصيص مقاعد لتخصص الطب للطلبة المعيدين الذين عملوا على رفع معدلاتهم.

وجاء في المذكرة الموقعة من 27 نائبا أن العدالة غابت عن الطلبة المعيدين سيما أصحاب المعدلات المرتفعة الذين عاشوا لحظات من الأمل برفع معدلاتهم واجتهدوا وثابروا لقبولهم في تخصصات الطب.

كما طالبت المذكرة بتجيير مقاعد الموازي، وذلك بطرح مقاعد الطب المستنكف عنها في البرنامج الموازي للطلبة المعيدين، وتخصيص عدد من مقاعد الطب تحت مسمى الشواغر.