Monday, 02 October 2023 10:14 GMT

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح.. بالزغاريد والهتافات

10/2/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل آلاف الجماهير المشاركين فى حضور احتفالية ميدان الجلاء بالجيزة، للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر، وأيضا مناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، إعلان الرئيس بالترشح فى الانتخابات بالزغاريد وترديد هتافات تحيا مصر.

وأطلق المشاركات فى الاحتفالية الزغاريد ترحيبًا بإعلان الرئيس الترشح فى الانتخابات الرئاسية، ورفعوا العلم المصرى.
وردد المشاركون هتافات تحيا مصر وبنحبك يا سيسى وكمل ياريس.

ويشارك فى الفاعلية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون فى المليونية لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.

























































































MENAFN02102023000132011024ID1107175996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث