احتفالات ضخمة بميادين القاهرة والجيزة عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

MENAFN - Youm7) شهدت ميادين وشوارع محافظتي القاهرة والجيزة احتفالات ضخمة عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سوف تنطلق ديسمبر القادم.

ورفع المواطنون وأعضاء الأحزاب والنقابات وقوى المجتمع في كافة الميادين والشوارع صورًا لتأييد الرئيس السيسي وأعلام مصر، كما رددوا الأغاني الوطنية وهتافات لدعم القيادة السياسية ودعم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وتفاعل المواطنون بالهتافات خلال إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي خطاب الترشح لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب المواطنون عن ثقتهم في قدرة الرئيس السيسي على تجاوز كافة التحديات والمضي قدما نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل الشعب المصري، مؤكدين أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لدورها الريادي إقليميا ودوليا.



وكانت مسيرات حاشدة قد انطلقت مساء اليوم /الاثنين/ بكافة المحافظات لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، تلبية لنداء المواطنين والوطن له بالترشح.



جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" مساء اليوم الاثنين.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.