العراق يعلن اعتقال 6 متهمين بالإرهاب في الأنبار ونينوى وميسان

MENAFN - Youm7) أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال 6 متهمين بالإرهاب في الأنبار ونينوى وميسان .



وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار ونينوى وميسان تم إلقاء القبض على 6 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاءي الفلوجة والمجر الكبير وناحيتي الشورى والصقلاوية .



وأوضحت المديرية أن من ضمنهم متهمة تعمل على توزيع الكفالات بين عوائل عناصر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن ما يسمى قاطع ولاية نينوى، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها أصوليا