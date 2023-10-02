العراق يعلن اعتقال 6 متهمين بالإرهاب في الأنبار ونينوى وميسان

(MENAFN
- Youm7) أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال 6 متهمين بالإرهاب في الأنبار ونينوى وميسان .
وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار ونينوى وميسان تم إلقاء القبض على 6 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاءي الفلوجة والمجر الكبير وناحيتي الشورى والصقلاوية .
وأوضحت المديرية أن من ضمنهم متهمة تعمل على توزيع الكفالات بين عوائل عناصر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن ما يسمى قاطع ولاية نينوى، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها أصوليا
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