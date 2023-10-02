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سفير سوريا الجديد لدى تونس يؤدى اليمين الدستورية لبدء مهامه

10/2/2023 2:35:23 PM
(MENAFN- Youm7) أدى السفير محمد محمد، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، سفيرًا للجمهورية العربية السورية، لدى الجمهورية التونسية.



وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن " السفير الجديد أدى اليمين أمام الرئيس بشار الأسد، اليوم"، مشيرة إلى أن الأسد تمنى للسفير محمد محمد النجاح في مهمته.



وأعلنت سوريا، في أبريل لماضي، إعادة فتح سفارتها في تونس، وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة، في وقت سابق.











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