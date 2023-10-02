تونس: الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث تتطلب تمويل بـ550 مليون دينار

MENAFN - Youm7) قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، إنّ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث 2018 – 2030، يتطلب تمويلات بقيمة 550 مليون دينار تونسي.



وأكد الحشاني - في كلمته بافتتاح أعمال « المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحدّ من مخاطر الكوارث »، اليوم الاثنين بتونس العاصمة والتي ألقتها نيابة عنه وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي- أن تونس انطلقت، في سبيل تجسيم هذه الاستراتيجية، وفي تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية باعتمادات تناهز 360 مليون دينار، والرامي إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث بفضل وضع منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث وتركيز منظومة الإنذار المبكر.



وشدّد على أهمية العمل المشترك والمتضامن لدعم المجهود الدولي الرامي إلى حماية الأرواح البشرية والممتلكات والبنية التحتية وفقا لأهداف وتوجهات إطار «سنداي » للحدّ من مخاطر الكوارث لسنة 2015.



وأبرز رئيس الحكومة أن موضوع المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار « نحو مستقبل مرن: الترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات العمومية والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث »، تزامن مع حوادث مؤلمة وقعت في الآونة الأخيرة ومسّت كلا من سوريا والمغرب، زلازل، وليبيا، فيضانات، وحرائق الغابات بالدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط خلال هذا الصيف.



ودعا في هذا الإطار الى مزيد التضامن الدولي لدعم إعادة البناء والتعمير بصفة أفضل لفائدة هذه المناطق المتضررة.



وقال إن هذا المؤتمر ينعقد في إطار مواصلة بذل الجهود من طرف تونس منذ انخراطها في إطار « هيوغو » للفترة 2005- 2015 وإطار « سنداي » للفترة 2015 – 2030، للحدّ من مخاطر الكوارث سواء على الصعيد الوطني او الدولي باعتبار ان تونس، بموقعها الجغرافي، تعد بلدا شديد الهشاشة إزاء التغيرات المناخية والكوارث.



وأضاف أن تونس احتضنت في أكتوبر 2018 المنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث الذي أفضى إلى إعداد إعلان تونس للحد من مخاطر الكوارث وإصدار بيان مشترك حول تعزيز التعاون الافريقي الغربي للحد من هذه المخاطر.



وأوضح أنه عقب هذا الحدث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2018 – 2030 والتي تم إدراجها ضمن المحاور الخمسة للاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي المصادق عليها في 3 فبراير 2023.



ولفت إلى أنه من المفترض أن يحدّد المؤتمر، أولويات العمل للفترة القادمة وتجميع الأعمال وتوجيهها إلى مؤتمر قمة الأطراف المناخية في دورتها 28 وذلك لتعبئة كبيرة للمتدخلين والموارد اللازمة للحد من التأثيرات المناخية ودعم الصمود.



وأعرب رئيس الحكومة التونسية عن أمله في أن يفضي المؤتمر إلى نقاشات مثمرة وتفاعلية ويساهم في دعم تبادل التجارب والخبرات بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع المعرفة بالدول الافريقية والعربية.



وينتظر أن يتوج المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنلوجيا للحد من مخاطر الكوارث، الذي يتواصل على مدى يومين، بإعلان تونس بدعوة الدول العربية والافريقية لمزيد العمل المشترك لمجابهة تحديات التغيرات المناخية.



وتركزت أعمال اليوم الأول من هذه التظاهرة عرض جملة من المحاضرات العلمية تطرقت الى التحديات والفرص في الترابط بين العلوم والسياسات والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث الى جانب تطبيق أساليب وأدوات السياسات والممارسات المراعية للمخاطر.



وتناول المشاركون مسألة إشراك القطاع الخاص في تعزيز الحد من مخاطر الكوارث القائم على العلم.



ويدرس المشاركون، غدا الثلاثاء، جملة من المحاور تتصل بالاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من اجل تعزيز القدرة على الصمود وتحسين مستوى التأهب للكوارث علاوة على تعزيز سبل حوكمة مخاطر الكوارث من أجل تحسين إدارتها.